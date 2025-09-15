Maglia Freedom di Charlie Kirk a ruba sul web, boom di vendite per la t-shirt con macchia di sangue

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La maglia bianca con la scritta “Freedom“, indossata da Charlie Kirk al momento del suo assassinio, è diventata un fenomeno virale negli Usa. Marketplace e negozi online hanno lanciato repliche a prezzi bassi, trasformando il simbolo in un mix di consumismo e identità politica, prima ancora della versione ufficiale.

Tutti vogliono la maglia di Charlie Kirk

È diventata in breve l’oggetto del desiderio di tutti: la maglia bianca che Charlie Kirk indossava il giorno dell’omicidio, quella con la scritta “Freedom” (ovvero “libertà”), va a ruba online.

In poche ore, il mercato online è stato invaso da copie e varianti, alcune persino con una macchia rossa stampata sul petto a ricordare il sangue.

Chi vende la maglietta

Dai grandi marketplace come Etsy e TikTok fino ai piccoli negozi indipendenti, la domanda ha travolto l’intero settore americano delle t-shirt.

L’assassinio, rilanciato a ripetizione sui social attraverso video virali, ha contribuito a trasformare Kirk in una sorta di “martire della libertà” agli occhi dei conservatori. In molti, quindi, hanno sfruttato l’onda emotiva lanciando sul mercato una maglia del tutto simile, tra l’altro semplicissima da replicare.

Prezzi bassissimi hanno alimentato la corsa agli acquisti: circa 12 dollari per la maglietta e 25 per la felpa. “Non abbiamo voluto fissare tariffe elevate, speriamo che più persone possano indossarla per difendere i loro valori, come ha fatto Charlie”, ha dichiarato Life’s a Stitch.

In ritardo, lo stesso sito ufficiale di Kirk ha messo in vendita la versione “autentica” della maglietta, ma ormai il mercato era già invaso da imitazioni.

Le similitudini con l’attentato a Trump

Il caso della maglia di Kirk fa ripensare a quanto accaduto in seguito all’attentato a Donald Trump del 13 luglio 2024, quando il presidente fu ferito all’orecchio da un proiettile che avrebbe potuto costargli la vita, e venne fotografato mentre gridava “Fight! Fight! Fight”.

Il volto segnato dal sangue e il pugno levato al cielo trasformarono quell’istante in un’icona, destinata a restare tra le immagini più emblematiche della sua corsa presidenziale.

Oggi, una versione artistica di quello scatto campeggia in uno dei saloni della Casa Bianca, come confermato dal governo americano tramite il suo account ufficiale su X.

Nel filmato pubblicato online, l’opera appare incorniciata sopra un divano rosso, incastonata tra due colonne e decorazioni eleganti, con un candelabro elettrico sul lato destro. Mentre le persone attraversano la sala, la tela rimane sullo sfondo, a raffigurare l’attimo in cui Trump invitava i suoi sostenitori a combattere.