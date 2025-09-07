Maglietta contraffatta della Disney su Temu, l'acquisto da 40 euro si trasforma in multa: il caso e i rischi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un consumatore romano ha acquistato una maglietta della Disney su Temu: l’articolo si è tuttavia rivelato contraffatto. Il capo d’abbigliamento è stato sequestrato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’uomo si è visto recapitare una multa da oltre 600 euro. In questi casi, le sanzioni possono tuttavia raggiungere i 7mila euro.

Compra una maglietta su eCommerce cinese e riceve una multa salata

Ha acquistato una maglietta della Disney su Temu, ma l’acquisto gli è costato una multa da oltre 600 euro, dato che il capo d’abbigliamento era in realtà contraffatto.

È la storia di un padre romano, che aveva comprato il prodotto sulla nota piattaforma di eCommerce cinese per la sua bambina. Peccato, però, che il regalo gli è costato una pesante sanzione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

iStock

L’acquisto era avvenuto sulla piattaforma di eCommerce Temu

La questione ha inoltre attirato l’attenzione della stessa Disney, che è intervenuta con i propri legali confermando che l’articolo era realmente contraffatto.

Sanzione dopo l’acquisto su Temu

I fatti, secondo quanto raccontato da La Repubblica, si sarebbero svolti lo scorso maggio, quando il consumatore avrebbe ordinato articoli su Temu per un importo di poco superiore ai 40 euro.

Tra gli acquisti, c’era anche una maglietta Disney per la sua bambina, maglietta che si è successivamente rivelata contraffatta.

Nell’ordine, inoltre, erano stati inseriti anche dei fermagli per capelli, da donare anch’essi alla piccola. E sembra che anche tali fermagli fossero contraffatti.

Gli articoli incriminati sono stati sequestrati durante i controlli doganali, appena arrivati in Italia. Nel mese di agosto, poi, è arrivata la multa, con comunicazione formale da parte dell’Agenzia delle Dogane.

I rischi in caso di acquisti di questo tipo

Il consumatore romano, dopo aver acquistato una maglietta Disney rivelatasi contraffatta, si è visto recapitare una sanzione di 618 euro e ha quindi richiesto l’aiuto del Codacons.

Va ricordato che, in caso di acquisto di articoli contraffatti, i consumatori possono incorrere in multe di entità variabile, comprese tra i 300 e i 7.000 euro.