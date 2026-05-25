Magnifica Humanitas prima enciclica di Papa Leone XIV, non solo focus sull'AI: le parole su lavoro e guerra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dall’intelligenza artificiale alla guerra, passando per il lavoro e l’informazione. Sono tanti gli argomenti affrontati da Papa Leone XIV nella sua prima lettera enciclica, “Magnifica Humanitas“. Nell’era digitale, sostiene il Pontefice, occorre “disarmare l’IA” e “restare profondamente umani”. E sui conflitti in corso bisogna superare la “teoria della guerra giusta”, rilanciando dialogo e multilateralismo. Prevost affronta anche il tema del lavoro e “l’idolatria del profitto che sacrifica i deboli”.

Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV

Oggi, lunedì 25 maggio, è stata presentata Magnifica humanitas, la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV.

Il documento, di 231 pagine, è stato firmato dal Pontefice lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, alla base della moderna dottrina sociale della Chiesa cattolica.

ANSA

Tanti i temi toccati dal pontefice statunitense nella sua prima enciclica, a partire da un focus sull’impatto sulla società dell’intelligenza artificiale.

Il Papa chiede di “disarmare l’IA”

“Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani”, scrive Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas.

Con le nuove tecnologie, a partire dall’AI, si rischia di innalzare una nuova torre di Babele, “una costruzione grandiosa, ma disumana”, basata su logiche di profitto e gestita da pochi.

L’AI può imitare l’uomo, ma non ha coscienza morale ed empatia, afferma il Papa. Per questo servono chiarezza sulle responsabilità, educazione e quadri giuridici adeguati.

Ma soprattutto un codice etico basato su criteri di giustizia sociale condivisa, perché “non serve un’IA più morale se questa morale è decisa da pochi”.

Bisogna “disarmare l’IA” e “sottrarla alla logica della competizione armata”, sottrarla ai monopoli, “renderla discutibile, contestabile, e quindi abitabile”.

Il Pontefice contro le Big Tech

Nell’enciclica, Papa Leone XIV richiama più volte la dignità dell’uomo e l’espressione “bene comune”, paventando il rischio di una tecnologia nelle mani di pochi.

Il Pontefice parla della minaccia rappresentata dalla “potenza” e dalla “pervasività delle tecnologie emergenti”, dominate dalla logica “dell’efficienza e del profitto”.

Uno scenario in cui il potere è concentrato nelle mani di pochi attori privati, le Big Tech, “dotati di risorse e capacità d’intervento superiori a quelle di molti governi”.

Il Papa parla di una forma di “colonialismo” digitale e “controllo sociale”, in cui si “confondono i confini fra vero e falso”, in cui la verità viene manipolata insieme con l’opinione pubblica.

Per questo serve una “ecologia della comunicazione”, perché la Rete non diventi uno strumento di “omologazione e dominio”.

Occorre “il rafforzamento dei corpi intermedi, un giornalismo serio e luoghi di confronto in cui contino l’argomentazione e la verifica più che la reazione immediata”.

Le parole sulla guerra

Dall’Ucraina al Medio Oriente fino all’Iran, nel testo il Papa denuncia la “preoccupante riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale”.

“L’opinione pubblica – scrive – viene progressivamente orientata e assuefatta da narrazioni mediatiche polarizzanti”, che dipingono la guerra come giusta o ineluttabile.

Nella crisi del multilateralismo, domina una “Realpolitik irresponsabile” che “semina nelle coscienze e nella cultura la rassegnazione a una guerra ineluttabile“.

Secondo Prevost bisogna superare la teoria della “guerra giusta“, rilanciando dialogo e multilateralismo.

Cosa ha detto il Papa sul tema del lavoro

Papa Leone XIV affronta anche il tema del lavoro, denunciando “l’idolatria del profitto che sacrifica i deboli”.

I “nuovi modi” di lavorare “non sono necessariamente migliori”, sottolinea, “gli attuali approcci alla tecnologia possono paradossalmente dequalificare i lavoratori”.

Nell’enciclica il Papa si rivolge anche ai sindacati, chiamati ad “aprirsi alle nuove forme di lavoro e ai nuovi lavoratori”, per rappresentarli e difenderli in uno scenario in cui “si profilano più povertà e più disuguaglianze, con una moltitudine di esclusi circondati da macchine e sistemi automatizzati che hanno preso il loro posto”.