Mahmood in Spagna per non "essere perseguitato", via da Milano e stop ai concerti per tutto il 2026

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il cantante Mahmood ha annunciato il trasferimento in Spagna e una pausa totale dalle scene per tutto il 2026. La scelta di lasciare l’Italia deriva dal peso della popolarità, che l’artista descrive come una pressione costante e limitante. Nell’intervista a Butt, oltre a parlare della propria privacy, il cantautore ripercorre anche gli esordi difficili e ribadisce l’importanza del legame con la madre.

Spagna, la scelta di Mahmood

Il cantante Alessandro Mahmoud, noto con lo pseudonimo di Mahmood, ha annunciato il suo imminente trasferimento in Spagna attraverso un’intervista rilasciata alla rivista Butt. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’artista ha espresso la necessità di vivere la propria quotidianità senza la pressione costante derivante dalla popolarità in Italia.

L’artista ha descritto la propria condizione attuale utilizzando la metafora di una “tigre bianca in uno zoo”, spiegando di non gradire i tentativi del pubblico di riprenderlo con gli smartphone durante i momenti informali, come quando si trova nei locali.

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L’obiettivo del trasferimento in territorio spagnolo è quello di poter gestire i propri “drammi” personali lontano dalle telecamere dei passanti. Il cantante avverte il peso di una fama che percepisce come una forma di persecuzione, e la ricerca di un nuovo equilibrio personale sembra essere la priorità assoluta.

Lo stop alla carriera musicale nel 2026

Oltre al cambio di residenza, Mahmood ha confermato una sospensione totale delle attività dal vivo e delle pubblicazioni discografiche per l’intero 2026. Il cantante ha dichiarato di aver smesso di andare in tour per trovare nuova ispirazione e una visione inedita da condividere con il pubblico, provando a ricaricare la creatività dopo anni di esposizione mediatica ininterrotta.

Ripercorrendo gli esordi, l’artista ha ricordato di essere stato trattato “uno schifo. Volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. E mi hanno detto che dovevo ascoltare quello che passavano alla radio”, ha confessato ricordando il periodo in cui lavorava nei bar.

Persino per il brano vincitore del Festival di Sanremo l’accoglienza interna iniziale fu tiepida e carica di dubbi. “Nessuno credeva in ‘Soldi’. Dicevano ‘Carino. Strano’. Ma poi è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi”.

Il successo e la vita privata

Nell’intervista, Mahmood ha parlato anche di questioni più intime e personali: “Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale. Sono stato fortunato. Ho una mamma molto brava. La mia più grande fortuna nella vita è stata mia madre”.

Il cantautore ha condiviso anche un episodio singolare avvenuto durante un incontro occasionale: “Una volta ho fatto sesso con questa persona […] e dopo, mi ha detto: ‘I miei figli sono dei tuoi grandi fan’. E io ho pensato: ‘Cosaa …’ Non sapevo cosa stava succedendo, ma mi stavo divertendo”.

L’artista ha infine chiarito di non prediligere approcci immediati o colpi di fulmine: “Potrei sembrare pazzo, ma mi piace quando non c’è connessione la prima volta che incontri qualcuno. Mi piace quando qualcuno mi tratta male all’inizio”, ha ammesso, spiegando che, secondo la sua visione, il rapporto diventa interessante solo quando si trovano sfumature di connessione profonde dopo una iniziale diffidenza.