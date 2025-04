Maignan dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Udinese - Milan, come sta dopo il duro scontro con Jimenez

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Mike Maignan sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha passato la notte in osservazione e i test condotti su di lui hanno dato esito negativo, spingendo i medici a lasciarlo ritornare a Milano. Il portiere del Milan era stato protagonista di un duro scontro col suo compagno di squadra Jimenez nel corso della gara tra i rossoneri e l’Udinese.

Come sta Mike Maignan

Passato lo spavento per Mike Maignan. Il portiere francese era stato coinvolto in uno scontro di gioco durante Udinese-Milan e le sue condizioni avevano preoccupato compagni di squadra, tifosi e telespettatori che stavano seguendo la gara in diretta.

Uscito in barella e portato in ospedale, il calciatore ha passato una notte sotto osservazione e, l’indomani, nella mattinata di sabato 12 aprile, è stato dimesso dal Santa Maria della Misericordia di Udine.

Fonte foto: IPA Mike Maignan accompagnato fuori dal campo in barella

Condizioni del portiere del Milan: quando può tornare a giocare

Per Maignan ora si prospettano giorni di riposo assoluto e, solo dopo un piccolo periodo ai box e nuovi test fisici, gli verrà dato l’ok per tornare in campo.

Fin dai primi istanti, già al Bluenergy Stadium di Udine, lo staff medico del Milan ha testato le condizioni del giocatore che non ha mai perso conoscenza. È stata controllata la lucidità di Maignan negli spogliatoi e quindi, coscienti che il ragazzo stesse bene, si è comunque deciso di portarlo in ospedale per sottoporlo ai controlli medici del caso.

Qui gli esami clinici hanno escluso lesioni gravi e dato esito negativo. Intorno alle 9 della mattina successiva quindi Maignan è stato dimesso e si è messo in viaggio, in macchina, verso Milano. Dopo il riposo, martedì potrebbe essere sottoposto a nuovi esami e, se anche questi dovessero andare bene, potrebbe tornare gradualmente ad allenarsi con l’obiettivo di tornare a giocare già dal prossimo fine settimana.

Lo scontro con Jimenez durante la gara con l’Udinese

È al minuto 51 che accade l’incidente. Uscito dalla propria porta e dalla propria area per andare incontro a un pallone pericoloso per i suoi, Mike Maignan si scontra testa contro testa con Alex Jimenez, terzino del Milan. Il portiere ha la peggio e rimane a terra.

Non sembra in un primo momento perdere coscienza ma il fatto che faccia fatica a muoversi spinge i suoi compagni di squadra a segnalare quanto stesse accadendo e a invocare l’intervento dei medici. Sono attimi di grande paura e tensione. Il giocatore viene immobilizzato e portato fuori dal campo in barella in modo da far proseguire la gara. Dopo pochi minuti iniziano a trapelare le prime rassicurazioni sulle sue condizioni mentre, qualche istante dopo, anche Jimenez, rimasto frastornato dallo scontro, esce dal campo.

Quella di Udine per lui era già una gara diversa dalle altre. Il portiere infatti tornava sul campo dove, nel gennaio del 2024, era stato bersaglio di insulti razzisti. Anche in questo caso il giocatore era stato fischiato da una parte della tifoseria friulana, la stessa tifoseria che però, dopo il duro scontro, ha applaudito nel momento in cui è uscito dal terreno di gioco e si è capito che fosse in buone condizioni. Un sospiro di sollievo dunque per i presenti allo stadio e per quanti stavano seguendo la gara in tv.