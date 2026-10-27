Mail di Giorgia Meloni violata durante l'attacco hacker alla Camera, colpiti anche Delmastro e Formentini

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L’attacco hacker che in questi giorni ha colpito i sistemi informatici della Camera dei Deputati ha coinvolto anche le caselle mail dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro (FdI) e di Paolo Formentini (Lega). Sarebbe stata attaccata anche la mail da deputata della premier Giorgia Meloni, che però non viene utilizzata come casella ufficiale per le attività di governo.

Un attacco hacker contro la Camera ha preso di mira Meloni

Negli ultimi giorni è in corso un attacco hacker contro diverse istituzioni in vari Paesi europei e anche contro singoli politici. È stata presa di mira anche la Camera dei Deputati italiana.

Il Corriere della Sera ha appreso che, tra le caselle mail prese di mira dall’attacco, ci sono anche quelle della premier Giorgia Meloni, dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro (FdI) e di Paolo Formentini (Lega).

I tecnici della Camera hanno rassicurato che non si tratta di un’emergenza e che l’attacco è stato gestito con tranquillità.

Perché la casella mail di Meloni era inutilizzata

Gli stessi tecnici hanno anche specificato che la casella di Meloni è sostanzialmente inutilizzata.

Questo perché la premier utilizza l’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non quello da deputata. Meloni è stata infatti eletta durante le ultime elezioni, per poi essere indicata come presidente del Consiglio.

Sempre il Corriere specifica di aver appreso che la casella mail “di governo” di Meloni sarebbe dotata di sistemi di sicurezza più avanzati rispetto a quelle dei deputati.

Nella maggioranza c’è il sospetto sulla guerra ibrida

Lo stesso quotidiano riporta che, all’interno della maggioranza di Governo, ci sarebbe il sospetto che questo attacco rientri in un’operazione di guerra ibrida.

La guerra ibrida si compone di diversi attacchi non militari che uno Stato porta avanti contro i propri avversari, in modo da sabotare istituzioni, infrastrutture e anche le elezioni, senza però una dichiarazione di guerra aperta.

Un indizio che possa trattarsi di guerra ibrida è il fatto che questo attacco alla Camera sia arrivato in un momento in cui anche altre istituzioni in Europa sono sotto attacco informatico.

Notizia in aggiornamento