Maila costretta a fare la prostituta a 14 anni dalla madre, "volevo togliermi la vita, non ne potevo più"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maila, ora 29enne, ha raccontato in tv che a costringerla a fare la prostituta a 14 anni è stata la madre. La ragazza ha anche tentato il suicidio. "Volevo togliermi la vita, non ne potevo più", ha ricordato. A salvarla è stata la sua cagnolina: "Lì ho imparato cos’è l’amore, mi ha insegnato ad amare e a essere amata". La madre di Maila è morta prima della sentenza nel processo partito dalla denuncia della ragazza.

Come ha iniziato Maila a fare la prostituta

Maila, che ha iniziato a prostituirsi a 14 anni, ha raccontato la sua storia alla trasmissione Fuori dal coro: "Ero molto piccola, ero uscita da scuola e sono salita in macchina. Lei mi ha fatto vedere un’immagine con le parti intime di un uomo, di cui non c’era la faccia". Poi ha aggiunto: "Ero assolutamente convinta di togliermi la vita, non ne potevo più".

Tutto, come riferito dalla giornalista che ha condotto l’intervista, è iniziato quando Maila aveva solo 12 anni. Il racconto della ragazza: "Lei mi continuava a dire ‘Ma sai quanto guadagna una donna a fare la prostituta?’. Io le dicevo: ‘Allora fallo’. La sua risposta era: ‘Ma io non posso. Sono brutta, vecchia e grassa'".

Da lì, è arrivato poi l’annuncio sul giornale, ancora conservato da Maila: "Accanto alla gelateria c’era questo ufficio. Mi ha detto: ‘Tu scrivi quello che ti dico: Nancy 18enne di bella presenza offre dolce compagnia a ragazzi/ragazze dai 18 ai 35 anni’. Anche lì io cercavo di giustificarla, perché non pensi mai che tua madre voglia davvero quello".

La vita da prostituta di Maila

Maila ha riferito in tv i prezzi fissati dalla madre per le sue prestazioni sessuali, dagli 80 ai 200 euro.

In un altro passaggio del servizio ha raccontato: "Mi ha portata in questo campo buio e mi ha lasciata lì. E’ arrivata una Toyota verde, c’era un uomo molto più grande. Il mio pensiero è stato ‘E se mi vuole uccidere?’. Lì, nei sedili posteriori, si è consumato il primo rapporto. Lì per lì non sai cosa ti sta succedendo, mi ricordo che guardavo il lunotto posteriore. Io sapevo cosa fosse una prostituta e in quel momento lì, nella mia testa, mi sono detta ‘Sono una di loro'".

Maila, il tentato suicidio e la denuncia

Dopo essere stata introdotta alla prostituzione, Maila ha tentato il suicidio.

A salvarla è stata la sua cagnolina: "Lì ho imparato cos’è l’amore. Mi ha insegnato ad amare e a essere amata. Grazie a lei sono qua, sennò non ci sarei".

Maila ha raccontato tutto agli assistenti sociali e ha denunciato i clienti. A processo, come riferito da Fuori dal coro, sono finite solo due persone: la madre, morta prima della sentenza, e un amico di famiglia, che ha patteggiato la pena.