Makka Sulaev assolta dopo aver ucciso il padre per proteggere la madre, "la mia storia non sia un esempio"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Assolta in secondo grado. Makka Sulaev, oggi 20enne, non vuole che la sua storia sia un esempio, un precedente. Nel 2024 ha ucciso il padre a coltellate per proteggere sua madre dall’ennesimo episodio di violenza, a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Venerdì 5 giugno la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha cancellato la condanna in primo grado, che aveva decretato una pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione. “Ci sono tante cose che vorrei fare, ma prima devo diplomarmi”, dice in un’intervista.

Makka Sulaev assolta in secondo grado

Per i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino Makka Sulaev, che all’epoca dei fatti aveva 18 anni, non aveva altra scelta che sopravvivere. Quindi il suo gesto è stata una disperata legittima difesa.

In primo grado, la Corte d’Assise l’aveva condannata a 9 anni e 4 mesi e costretta ai domiciliari, durante i quali “non riuscivo a guardare i coltelli” né ad “utilizzarli per mangiare”.

ANSA

Intervistato dal Corriere della Sera dopo la sentenza del 5 giugno, l’avvocato Massimiliano Sfolcini che l’ha difesa per l’intero iter giudiziario si è abbandonato a un’espressione liberatoria: “Giustizia è stata fatta”.

Poi ha aggiunto: “Questa ragazza non meritava la sentenza di primo grado. Ora l’emozione è tanta, è forte. In aula ha pianto, finalmente è libera“.

Le prime dichiarazioni dopo la sentenza

“Questa assoluzione non cancella il passato: è un macigno che mi porterò sempre addosso”, spiega Makka Sulaev a Repubblica. Ed è decisa, la 20enne, sul messaggio che deve passare dopo la sua storia.

“Non voglio però che passi un messaggio sbagliato. Vorrei che alle persone arrivasse il significato corretto di questa storia”, e lo ha stabilito anche il procuratore generale in aula: “La giustizia fai da te non è mai una buona cosa“. Ma a questo giro “mi sono sentita compresa dai giudici”.

L’omicidio del padre a Nizza Monferrato

Il 1° marzo 2024, nella casa di Nizza Monferrato dove oggi Makka è ritornata a vivere, si stava consumando l’ennesima violenza contro la madre. Che il padre, il 50enne Akhyad Sulaev, era solito umiliare e mortificare, ma anche e soprattutto maltrattare. Non mancavano momenti in cui l’uomo trascinava la moglie e la figlia per i capelli lungo i corridoi della casa, come scriveva la stessa ragazza sui suoi diari.

E sugli stessi diari, Makka, scriveva: “Chi troverà questo scritto capirà, o io sarò morta, o sarà morto lui“. Quindi quel giorno la ragazza, che aveva 18 anni, afferrò un coltello e si mise tra la madre e il padre. E colpì l’uomo con due fendenti, nello stesso corridoio in cui si consumavano quelle violenze.