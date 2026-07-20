Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 2 milioni di euro il valore complessivo dei beni confiscati a un soggetto condannato per riciclaggio di proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della “Mala del Brenta”. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di immobili, autovetture di lusso, gioielli e disponibilità finanziarie, in seguito a una sentenza definitiva di condanna.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei Comandi Provinciali di Venezia e Firenze. L’indagine è nata dalle dichiarazioni di Felice Maniero, già noto alle cronache come ex capo dell’associazione mafiosa “Mala del Brenta”. Le dichiarazioni di Maniero hanno permesso di ricostruire la destinazione dei proventi illeciti derivanti dai reati commessi dall’organizzazione criminale.

Le modalità delle investigazioni

Gli investigatori hanno condotto accertamenti bancari, analisi documentali, indagini tecniche e approfondimenti economico-patrimoniali per determinare la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto. Sono state inoltre eseguite rogatorie internazionali e raccolte testimonianze da persone informate sui fatti. Tutte queste attività hanno permesso di confermare le dichiarazioni di Maniero e di individuare i beni acquistati con i proventi illeciti, tra cui orologi di lusso (Rolex e Cartier), autovetture di pregio e strumenti finanziari di investimento.

Il sequestro e la confisca dei beni

L’attività investigativa si era già conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare e il sequestro di beni immobili, disponibilità finanziarie, autovetture e beni di lusso, tutti collegati alle condotte di riciclaggio dei proventi illeciti dell’associazione mafiosa guidata da Felice Maniero. Successivamente, a seguito della sentenza definitiva di condanna, il Tribunale di Venezia ha disposto la confisca dei beni riconducibili al condannato e ai suoi congiunti.

I beni confiscati

La confisca ha riguardato 2 immobili situati nelle province di Firenze e Lucca, 5 autovetture, gioielli e quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, oltre a disponibilità finanziarie depositate presso conti correnti e cassette di sicurezza di 2 Istituti Bancari della provincia di Empoli. Tra i beni sequestrati figurano anche denaro contante per 90 mila euro e 15 orologi di lusso. Il valore totale dei beni sottoposti a confisca ammonta a circa 2 milioni di euro.

Il valore sociale della confisca

La confisca di patrimoni illeciti rappresenta uno strumento fondamentale nel contrasto agli illeciti economici e finanziari. Oltre all’aspetto repressivo, questa misura assume anche un’importante valenza sociale, poiché consente di restituire alla collettività le ricchezze accumulate nel tempo dalle organizzazioni criminali. L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Venezia, si inserisce in questo contesto, segnando un ulteriore passo nella lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.

IPA