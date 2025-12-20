Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 384 arresti, 655 persone indagate e ingenti sequestri di droga e armi il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta in diverse province italiane per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati connessi alla cosiddetta “mala-movida”. L’azione, coordinata dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre mobili, è stata finalizzata a reprimere i fenomeni criminali legati ai regolamenti di conti e alla diffusione di sostanze illegali.

Operazione coordinata a livello nazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto numerose province italiane e si è avvalsa del supporto dei Reparti prevenzione crimine. L’obiettivo principale è stato quello di colpire duramente lo spaccio e la criminalità diffusa che ruotano attorno alla cosiddetta “mala-movida”, fenomeno che negli ultimi anni ha visto un preoccupante incremento di reati e regolamenti di conti.

Numeri dell’operazione: identificazioni, arresti e denunce

Nel corso dell’attività investigativa sono state identificate 95.164 persone, tra cui oltre 10mila minori e 16mila cittadini stranieri. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto di 384 persone, di cui 166 stranieri e 6 minorenni. Inoltre, 655 persone sono state indagate in stato di libertà, tra cui 256 stranieri e 39 minorenni. Le accuse principali riguardano reati contro la persona, reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.

Sequestri di droga, armi e denaro

Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato 35 chili di cocaina, 1.370 chili di cannabinoidi e 1 chilo di eroina. Sono state inoltre confiscate 41 armi da fuoco e 80 armi bianche, oltre a 300mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Questi numeri testimoniano la portata dell’operazione e l’impatto sulle reti criminali attive sul territorio.

Sanzioni amministrative e controlli sulla mala-movida

Le forze dell’ordine hanno elevato 565 sanzioni amministrative, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e per la somministrazione illegale di bevande alcoliche. Questi provvedimenti si inseriscono in un più ampio piano di contrasto ai comportamenti illeciti legati alla movida notturna e alla sicurezza urbana.

Attività investigative sui social network

Gli investigatori hanno inoltre individuato diversi profili social sospetti, sui quali sono in corso approfondite verifiche. I contenuti pubblicati su queste piattaforme sembrano riconducibili ai fenomeni criminali oggetto dell’indagine. Le autorità stanno valutando l’eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie per procedere all’oscuramento dei profili coinvolti.

Controlli nei cannabis shop e nuovi sequestri

Nell’ambito della stessa operazione, sono stati effettuati controlli mirati per verificare il rispetto della normativa sulla vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop. In totale, sono stati controllati 312 negozi in tutta Italia, con il sequestro di 5 cannabis shop in tre diverse città. In questa fase sono state arrestate 3 persone e denunciate 141 persone tra titolari e gestori di cannabis shop. Inoltre, sono stati sequestrati 296 chili di cannabinoidi che, secondo le prime analisi, presentano le caratteristiche di stupefacenti.

