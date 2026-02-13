Malacarne arrestato per spaccio a Milano, in passato era stato coinvolto nell'accoltellamento a un calciatore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, è stato arrestato dalla Polizia a Milano per spaccio di droga. Nel 2018 il cantante era rimasto coinvolto in una lite a Scandiano durante la quale era stato accoltellato un calciatore albanese e aveva poi patteggiato una pena di quattro anni e dieci mesi.

L’arresto del rapper Malacarne a Milano per spaccio di droga

Emilio Finizio, conosciuto nel mondo del rap col nome d’arte di Malacarne, è stato arrestato nella serata di giovedì 12 febbraio a Milano dalla Polizia per spaccio di droga.

Come riportato dal Corriere della Sera, Finizio sarebbe stato notato dagli agenti in borghese della squadra mobile mentre faceva avanti indietro da casa con altre due persone, entrambe italiane, di 25 e 33 anni. Malacarne, che per i suoi precedenti per droga è sottoposto alla misura dell’obbligo di firma alla stazione Gorla-Precotto, si sarebbe poi allontanato con uno dei due in auto, bloccata dagli agenti in viale Turelli, in zona Lancetti.

Il rapper avrebbe avuto con sé due involucri con 2,7 grammi di cocaina e 3 di hashish.

Nella sua abitazione sarebbe stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e, nello specifico, ketamina (9,4 grammi) e Mdma (4 gr), oltre a 23 confezione da otto compresse di ossicodone e 1.500 euro in contanti.

I due giovani che avevano fatto avanti e indietro da casa con il rapper sono stati accompagnati in questura e identificati.

Malacarne e la precedente condanna nel 2019

Nel 2018, Emilio Finizio, in arte Malacarne, era rimasto coinvolto in una rissa a Scandiano, durante la quale un suo amico aveva accoltellato un calciatore albanese.

Per questa vicenda Finizio era stato arrestato a Genova e aveva poi patteggiato una pena di 4 anni e 10 mesi.

Chi è il rapper Malacarne, nome d’arte di Emilio Finizio

Emilio Finizio ha 44 anni ed è di Sassuolo, in provincia di Modena.

Nel corso della sua carriera nel mondo della musica rap, dove è conosciuto col nome d’arte di Malacarne, ha pubblicato cinque album.

Il suo ultimo singolo, intitolato “Da piccolino“, è uscito due settimane fa.

In un post su Instagram in cui ha presentato la canzone, Malacarne, noto anche con il nome di “Don Mala”, aveva scritto: “Vorrei fare solo questo per vivere, la musica accompagna la mia vita da quando ho dieci anni e suonavo il basso in un gruppo punk ma ogni volta che mi mettevo serio è sempre successo qualcosa che mi ha impedito il mio sogno. Ogni problema ogni volta che ho scontato una pena ho sempre avuto solo lei affianco a me. Un quaderno una biro e tutto diventava sopportabile”.