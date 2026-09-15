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Due giovani sono stati colpiti da provvedimenti amministrativi che vietano loro l’accesso a tutti i locali pubblici del centro cittadino di Chieti, dopo essere stati individuati come autori di un’aggressione avvenuta lo scorso luglio. I provvedimenti, adottati dal Questore della provincia, sono stati emessi per arginare il fenomeno della malamovida e prevenire ulteriori episodi di violenza giovanile.

Malamovida, due provvedimenti a Chieti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Chieti ha adottato due provvedimenti amministrativi nei confronti di altrettanti giovani.

Questi provvedimenti vietano ai destinatari l’accesso a tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento situati nell’area del centro cittadino. La decisione è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo finalizzate a limitare il fenomeno della cosiddetta malamovida, che negli ultimi tempi ha destato preoccupazione tra residenti e autorità locali.

L’aggressione e le indagini dei Carabinieri

L’episodio che ha portato all’adozione delle misure risale al mese di luglio, quando i due giovani hanno preso parte a una aggressione all’interno di un locale del centro di Chieti.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente durante l’aggressione, che ha visto come vittime alcuni avventori di un esercizio pubblico. L’attività investigativa condotta dai militari ha permesso di individuare i responsabili dell’azione violenta, consentendo così alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di avviare l’iter per l’emanazione del provvedimento inibitorio noto come “D.A.C.Ur.”.

Il ruolo del minorenne e le misure aggiuntive

La gravità dei fatti è stata ulteriormente sottolineata dal coinvolgimento di un minorenne come complice nell’aggressione. Inoltre, uno dei due giovani destinatari del provvedimento risultava già colpito in passato da una misura analoga.

Per questo motivo, nei suoi confronti il Questore ha disposto anche l’obbligo di firma in Questura, misura che è stata successivamente convalidata dal Tribunale di Chieti.

Il D.A.C.Ur. come strumento di prevenzione

Il provvedimento denominato “D.A.C.Ur.” rappresenta uno strumento efficace per contrastare i fenomeni di devianza giovanile, soprattutto nei luoghi di aggregazione come i locali pubblici.

Tale misura inibisce la frequentazione di questi luoghi per un periodo che può variare da un anno a tre anni, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

IPA