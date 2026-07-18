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Una donna è stata arrestata per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dopo aver aggredito un agente durante un intervento nei pressi di un locale di Marina di Ravenna. L’episodio, avvenuto alle prime luci dell’alba, si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo della movida cittadina, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’intervento a Ravenna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna.

L’operazione ha avuto luogo nelle prime ore del mattino, a seguito di una segnalazione che indicava una rissa in corso nei pressi di un locale di Marina di Ravenna.

L’intervento degli agenti e l’aggressione

Gli agenti sono intervenuti prontamente sul posto per verificare la situazione e riportare l’ordine. Durante le operazioni di accertamento, una donna si è avvicinata agli operatori e, senza alcuna apparente motivazione, ha sferrato uno schiaffo al volto di uno di loro.

L’azione, improvvisa e violenta, ha causato lesioni personali all’agente, che è stato subito accompagnato al Pronto Soccorso locale.

Le condizioni dell’agente e le conseguenze per la donna

L’operatore di polizia, dopo essere stato medicato, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Nel frattempo, la donna, che appariva in evidente stato di agitazione, è stata condotta presso gli uffici della Questura per gli atti di rito. Si è reso necessario anche l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le cure necessarie alla donna direttamente negli uffici di polizia.

Convalida dell’arresto e provvedimenti successivi

All’esito del giudizio, celebrato con rito direttissimo, l’arresto della donna è stato convalidato. Inoltre, il Questore di Ravenna, tramite la Divisione Anticrimine, ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento, nota come «Daspo Willy», per la durata di due anni.

L’episodio, pur essendo circoscritto, si inserisce in un più ampio piano di controlli dedicati ai luoghi della movida, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nella tutela dell’incolumità dei propri operatori e nella salvaguardia della sicurezza nei contesti di aggregazione pubblica, a garanzia della legalità e della convivenza civile in tutta la provincia.

IPA