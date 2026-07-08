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Un divieto di accesso ai locali pubblici è stato emesso per un anno nei confronti di una donna italiana di 50 anni a Sondrio, dopo una serie di episodi di turbativa dell’ordine pubblico e oltraggio a pubblico ufficiale avvenuti durante la manifestazione “Sondrio è Estate”. Il provvedimento, noto come “Daspo Willy”, è stato adottato dal Questore della Provincia per prevenire ulteriori comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento a Sondrio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Sondrio ha intensificato le attività preventive contro i fenomeni violenti legati alla cosiddetta malamovida.

In questo contesto, è stato adottato un provvedimento restrittivo nei confronti di una donna italiana di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di disturbo dell’ordine pubblico e ubriachezza manifesta.

Gli episodi che hanno portato al Daspo Willy

L’ultimo episodio risale alla serata del 2 luglio, durante la manifestazione estiva “Sondrio è Estate”. La donna, in evidente stato di ubriachezza, è stata notata mentre percorreva la piazza barcollando, urlando e cantando ad alta voce, arrecando grave disturbo agli avventori dei locali e ai cittadini presenti. Nonostante i ripetuti inviti degli agenti a mantenere un comportamento rispettoso, la donna ha continuato a comportarsi in modo molesto.

La situazione è degenerata quando la donna si è impossessata di un bicchiere di birra da un tavolo esterno di un locale e lo ha lanciato con aggressività contro un agente della Polizia di Stato, sporcandogli la divisa e pronunciando frasi offensive nei confronti degli operatori. Per questi fatti, la donna è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose, oltre a ricevere una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’attività informativa svolta dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Sondrio, in collaborazione con la Squadra Volanti, il personale di Polizia e la Guardia di Finanza impegnati nei servizi di ordine pubblico, ha permesso di raccogliere tutti gli elementi necessari per l’emissione del provvedimento. Il cosiddetto “Daspo Willy”, previsto dall’articolo 13-bis del D.L. 20 febbraio 2017, è stato applicato per prevenire il ripetersi di simili episodi e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il divieto imposto riguarda l’accesso a tutti i pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento del centro cittadino di Sondrio per un periodo di un anno.

Le conseguenze in caso di violazione

Il provvedimento prevede sanzioni severe in caso di violazione delle prescrizioni: la donna rischia la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro se dovesse trasgredire il divieto di accesso ai locali pubblici.

Le misure adottate dalla Questura hanno lo scopo di prevenire la frequentazione di locali pubblici da parte di soggetti che abbiano già manifestato condotte violente e che rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire a tutti i cittadini e agli avventori dei locali la possibilità di divertirsi in modo sereno e sicuro, senza il rischio di essere coinvolti in episodi di disturbo o violenza.

IPA