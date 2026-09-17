Malaria a Francoforte in Germania, un altro morto e nuovi contagi: 8 casi e 3 vittime vicino all’aeroporto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sale a tre il numero dei morti per malaria legati all’aeroporto di Francoforte in Germania: nuovo decesso e un contagio tra i residenti di Schwanheim, non collegati a viaggi in zone endemiche. Si sospetta ancora la “malaria aeroportuale” da zanzara Anopheles: in corso analisi di laboratorio in Belgio. Il quadro europeo e mondiale della malattia resta sotto osservazione.

Germania, tre morti di malaria

Il focolaio di malaria che da fine agosto interessa l’area dell’aeroporto di Francoforte si è aggravato con un terzo decesso. Lo ha reso noto il Dipartimento sanitario della città, che ha comunicato la morte di un residente del quartiere di Schwanheim, situato a ridosso dello scalo.

Un’altra persona della stessa zona, inoltre, è risultata positiva alla malattia. Con questi due nuovi casi, il totale dei contagiati collegati all’aeroporto sale a otto, di cui tre con esito fatale.

Il focolaio legato all’aeroporto di Francoforte

La vicenda era emersa quando sei lavoratori addetti alle operazioni di carico e scarico dell’aeroporto avevano contratto la malattia, con due decessi tra loro. Le autorità sanitarie avevano ipotizzato fin da subito il cosiddetto fenomeno della “malaria aeroportuale”, che si verifica quando una zanzara del genere Anopheles, infetta in un’area endemica, sopravvive al viaggio nascosta a bordo di un aereo (spesso nella stiva) e punge persone che non si sono mai recate in zone a rischio.

Il Comune ha confermato che anche gli ultimi due casi riguardano soggetti che non avevano viaggiato di recente in territori dove la malaria è endemica, rafforzando l’ipotesi di un contagio locale legato al traffico aereo. Il comunicato ufficiale ha specificato che “entrambe le persone erano state infettate dal parassita Plasmodium falciparum”, il ceppo responsabile delle forme più aggressive della malattia.

Le indagini in corso

Per individuare l’origine dell’infestazione, la gestione aeroportuale di Fraport ha inviato gli esemplari di zanzare catturati nelle trappole di monitoraggio tra luglio e agosto a un laboratorio specializzato di Anversa, in Belgio, ma l’esito delle analisi non è ancora arrivato.

Secondo il Robert Koch Institute, l’istituto tedesco di riferimento per le malattie infettive, l’episodio risulta comunque estremamente raro al di fuori delle zone tropicali. L’ultimo caso di malaria aeroportuale accertato in Germania, sempre a Francoforte, risaliva al 2023.

La malattia, provocata da parassiti del genere Plasmodium, non si trasmette da persona a persona ma unicamente tramite la puntura di zanzare infette, e i sintomi tipici comprendono febbre alta, forti mal di testa, brividi e nausea.

Il Ministero della Salute italiano, informato attraverso il sistema di allerta rapida europeo Ewrs già al momento dei primi casi di agosto, aveva definito il rischio per il nostro Paese “contenuto”, pur avendo attivato gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera per precauzione.

La malaria in Europa e nel mondo

A livello globale la malaria resta una delle malattie infettive più letali. Secondo l’ultimo World Malaria Report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2024 si sono registrati circa 282 milioni di casi e 610mila decessi, con la Regione africana che da sola concentra oltre il 90% del carico di malattia mondiale.

In Europa, dove la trasmissione autoctona è considerata un evento eccezionale, l’ECDC ha censito tra il 1969 e l’inizio del 2024 appena 145 casi acquisiti sul territorio continentale, oltre due terzi dei quali proprio di tipo aeroportuale, con Francia, Belgio e Germania ai primi posti.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio di malattie trasmesse da vettori in espansione nel continente, dal virus West Nile alla dengue, favorito anche dai cambiamenti climatici che rendono più ospitali per le zanzare aree un tempo temperate.