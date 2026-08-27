Malaria all'aeroporto di Francoforte, per Pregliasco è una "situazione particolare che non deve preoccupare"

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Sono salite a due le vittime del focolaio di malaria che si è sviluppato all’aeroporto di Francoforte tra luglio e agosto. La malattia, che non è endemica in Germania, potrebbe essere stata portata da zanzare entrate nei bagagli trasportati da Paesi africani, dove invece è molto diffusa. Secondo il medico Fabrizio Pregliasco, però, l’emergenza rimane contenuta.

Due morti per malaria all’aeroporto di Francoforte

Un altro dipendente dell’aeroporto di Francoforte è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Salgono quindi a due le vittime del focolaio che ha colpito lo scalo tedesco e che ha coinvolto sei persone.

La malaria è una grave malattia che si trasmette attraverso la puntura di zanzara. In Europa è stata debellata da decenni, ma in alcuni Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina è ancora molto comune.

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Il focolaio di Francoforte sarebbe un caso di malaria aeroportuale, che accade quando una o più zanzare infette vengono trasportate da Paesi in cui la malattia è endemica attraverso i bagagli nelle stive degli aerei.

Per Pregliasco l’emergenza è contenuta

Fabrizio Pregliasco, professore di Igiene alla Statale di Milano, ha commentato al Tg di La7 la situazione, affermando che l’emergenza è contenuta.

“Già in passato si sono visti episodi come questo. La situazione però è sotto controllo. La trasmissione da persona a persona della malattia è sostanzialmente impossibile”, ha spiegato il virologo.

Le autorità tedesche hanno attivato protocolli di disinfestazione e di cattura delle zanzare presenti in aeroporto, per analizzarle e capire se quelle potenzialmente infette possano essere ancora in circolazione.

L’opinione degli altri esperti

Anche altri esperti concordano in sostanza con Pregliasco nell’affermare che l’emergenza malaria a Francoforte sia contenuta ai sei casi già individuati.

Matteo Bassetti, infettivologo e professore di Malattie infettive all’Università di Genova, ha spiegato ad Adnkronos: “È un campanello d’allarme, ma conosciamo bene la malaria aeroportuale”.

Massimo Andreoni, professore emerito dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha aggiunto: “Anche se si tratta di un fenomeno raro, è un rischio che conosciamo da anni”.