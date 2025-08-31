Malattia Chikungunya trasmessa dalle zanzare, tre nuovi focolai in Italia, oltre 80 casi confermati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La malattia Chikungunya si sta diffondendo nel Nord Italia. Il virus, trasmesso come il West Nile dalle zanzare tigre, ha contagiato diverse persone nelle province di Verona, Modena e Como. Buona parte dei casi è autoctono e quindi non riguarda persone rientrate da un viaggio all’estero, dato che conferma che la malattia si è ormai radicata in Italia.

Nuovi casi di Chikungunya a Verona

Una serie di casi di Chikungunya, malattia trasmessa dalle zanzare, ha colpito la provincia di Verona negli ultimi giorni. Due i nuovi contagi segnalati in poche ore, dopo i soli otto registrati in tutta l’estate.

Il primo è stato registrato a Dossobuono, frazione di Villafranca di Verona, dove una persona è stata contagiata nella zona degli impianti sportivi, tanto da convincere il Comune ad annullare una sagra in corso e ad avviare una disinfestazione.

ANSA Disinfestazione per la Chikungunya

Il secondo caso è stato registrato nel comune di San Pietro in Cariano, in Valpolicella. In questo caso però le autorità sostengono che ci sia una buona probabilità che la persona risultata malata sia stata contagiata altrove.

I casi a Como e a Modena

La malattia Chikungunya si è diffusa a Verona dopo che per settimane i suoi principali focolai nel Nord Italia erano rimasti confinati a due province, quelle di Modena e di Como.

Più grave la situazione nella città emiliana, dove nell’ultima settimana sono stati registrati 17 nuovi casi, che hanno portato il totale dei contagi dall’inizio dell’estate a 80. Nessuna delle persone colpite sarebbe in gravi condizioni.

A Como invece si registra un nuovo caso. Anche nella città lariana il comune ha stabilito un intervento di disinfestazione immediato di alcune aree che favoriscono la riproduzione della zanzara tigre.

I sintomi della Chikungunya

La Chikungunya è una malattia trasmessa dalla puntura di zanzare tigre infette. I sintomi principali del contagio avvenuto sono febbre e dolori articolari e muscolari molto forti.

Il periodo di incubazione è relativamente lungo e può sfiorare le due settimane, permettendo alla persona infetta di spostarsi, essere punta da altre zanzare e quindi favorire la diffusione del virus.

Il virus è probabilmente originario dell’Asia, anche se i primi casi ufficialmente registrati sono stati osservati in Africa sub-sahariana. È presente in Italia dal 2007 in maniera autoctona.