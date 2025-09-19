Malattia di Lyme, i sintomi più gravi della patologia diagnosticata a Bella Hadid: rischi spiegati da Bassetti

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Le immagini e il post di Bella Hadid hanno fatto il giro del web in poche ore, ma quel che ha colpito è soprattutto il fatto che la modella le abbia postate da un ospedale, a causa della malattia di Lyme della quale soffre. Si tratta di una patologia provocata dal morso della zecca infetta. Può presentarsi in forma acuta, subito dopo la puntura, oppure anche a distanza di molto tempo, persino di anni. Ed è il caso in cui le conseguenze possono essere più serie e invalidanti, perché può causare neuro-encelopatie.

Bella Hadid in ospedale per la malattia di Lyme

La modella di origini israeliane ha postato alcuni suoi scatti nei quali appare con alcune delle flebo al braccio, un respiratore e del ghiaccio sulla fronte. Ha un’espressione molto provata e il volto tumefatto. A spiegare le ragioni del ricovero è la malattia della quale soffre e a cui in passato aveva già fatto riferimento: la malattia di Lyme. Nei post Hadid ha solo scritto: “Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene”.

La sorella Gigi ha manifestato tutto il suo sostegno, come ha fatto anche la madre, Yolanda, a sua volta affetta dalla stessa patologia, che ha definito Bella “una “guerriera di Lyme”.

Cos’è la malattia di Lyme e quali sono i sintomi

Si tratta di una infezione di natura batterica, causata dal morso di una zecca infetta e dunque portatrice del batterio. Nota in medicina come borelliosi, è nota fin dal 1975, quando venne scoperta in una cittadina americana di nome proprio Lyme. I sintomi più comuni, oltre al classico segno del morso della zecca (con un punto rosso e un cerchio intorno), possono andare da eruzioni cutanee anche in altre zone del corpo lontane da quella della puntura, fino a mal di testa, rigidità del collo, nausea, tachicardia, ecc…

Nei casi più gravi e quando compare tardivamente si possono avvertire:

dolori articolari, in particolare alle ginocchia e ai gomiti

in particolare alle ginocchia e ai gomiti palpitazioni cardiache

cardiache dolori intermittenti a tendini e muscoli

a tendini e muscoli forme severe di neuro-encefaliti con paralisi facciale

Da Bella Hadid a Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello

In passato Bella Hadid aveva condiviso il percorso di cure alle quali si sottopone per tenere sotto controllo la malattia, che prevede anche la somministrazione di antibiotici, come da lei stesso rivelato.

Ad agosto del 2023 aveva annunciato di “star bene”, aggiungendo: “La piccola me che ha sofferto sarebbe orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa mai”.

Ora, però, la ricaduta o quella che appare come tale, come del resto era accaduto ad altri vip come Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello, anche loro affetti da borelliosi, ossia l’infezione provocata da spirocheta Borrelia.

Come diagnosticare la malattia e curarla nell’intervista all’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica infettivologica dell’Ospedale San Martino di Genova.

La malattia di Lyme è causata dalla zecca infetta, di cui c’è una presenza anche importante anche in alcune regioni d’Italia, come il nord est. C’è da preoccuparsi?

“La Lyme è sicuramente una malattia alla quale prestare molta attenzione. Esistono due forme: quella acuta, immediata, che segue il morso della zecca, e quella cronica, che è molto più insidiosa. È quella che si può manifestare anche diverso tempo il morso, dopo un periodo asintomatico, ma che può dare conseguenze più serie”.

Come si diagnostica la malattia di Lyme?

“Occorre molta prudenza e soprattutto andrebbe evitata una diagnosi che si limiti a parametri clinici, come l’individuazione del morso della zecca. È importante, invece, effettuare test sierologici, ossia un esame del sangue mirato che porti a individuare eventuali anticorpi al batterio che causa la patologia. Sicuramente non andrebbe fatto ricorso immediatamente alla cura antibiotica, che altrimenti rischia di promuovere una antibiotico-resistenza”.

A spaventare è la forma cronica, della quale ad esempio soffre anche Bella Hadid. Come si gestisce?

“Anche in questo caso occorre seguire un protocollo diagnostico accurato. La forma più preoccupante è sicuramente quella neurologica, perché il rischio è di andare incontro a una encefalite, che potrebbe dare ad esempio una paralisi facciale. In genere è bene procedere con una puntura lombare, che serve a raccogliere un campione di liquido cerebrospinale (CSF). In caso di positività si procede con la somministrazione di una adeguata terapia antibiotica. Senza dubbio non occorre essere precipitosi e non bisogna fidarsi solo di sintomi facilmente confondibili, come il mal di testa o la tachicardia, che possono essere dovuti ad altro”.

Comunque dalla malattia di Lyme si guarisce?

“Vorrei rassicurare, perché in genere sì, si guarisce. I casi cronici sono differenti e vanno trattati in modo specifico a seconda delle caratteristiche, da professionisti a tutto tondo”.