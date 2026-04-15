Malattia misteriosa in Burundi fa 5 morti su 35 contagiati, quali sono i sintomi dal vomito alla diarrea

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Il Burundi sta indagando su una malattia misteriosa che ha causato 5 morti e colpito 35 persone a Mpanda, nel nord del Paese. I risultati delle analisi preliminari escludono che si tratti di Ebola, Marburg e altre febbri emorragiche. Lo ha fatto sapere su X la World Health Organization Burundi. L’alert sulla sindrome non diagnosticata è stato ricevuto il 31 marzo quando sono stati segnalati casi principalmente tra i membri dello stesso nucleo familiare e i contatti stretti.

La malattia misteriosa in Burundi

In un comunicato dell’11 aprile, la WHO ha fatto sapere che le autorità sanitarie del Burundi, con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dei partner, stanno intensificando le indagini per determinare la causa di una malattia che ha provocato cinque decessi e contagiato 35 persone nel distretto di Mpanda, nel nord del Paese.

Le analisi di laboratorio sono risultate negative per i virus Ebola e Marburg, la febbre della Rift Valley, la febbre gialla e la febbre emorragica di Crimea-Congo.

L’allarme per questa malattia non diagnosticata è stato lanciato il 31 marzo 2026, principalmente tra i membri dello stesso nucleo familiare e i contatti stretti.

Quali sono i sintomi della malattia

I sintomi della misteriosa malattia includono febbre, vomito, diarrea, sangue nelle urine, affaticamento e dolore addominale. Alcuni casi gravi hanno presentato anche ittero e anemia.

“Sebbene sia rassicurante che le analisi preliminari siano negative per queste gravi infezioni, sono in corso ulteriori indagini per determinarne la causa“, ha dichiarato la dott.ssa Lydwine Badarahana, Ministro della Salute del Burundi.

Intanto è stato anche comunicato che “sono state adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute pubblica e prevenire un’eventuale diffusione dell’infezione”.

Un team congiunto di esperti del centro operativo di emergenza sanitaria pubblica del Paese e del laboratorio di riferimento nazionale è stato inviato sul campo per supportare le indagini in corso.

L’OMS sta supportando il Ministero della Salute nel rafforzare la sorveglianza epidemiologica, le indagini sul campo, l’assistenza clinica, la diagnosi di laboratorio e la prevenzione e il controllo delle infezioni, fornendo al contempo supporto logistico per sostenere le operazioni chiave.

L’Organizzazione ha anche facilitato la spedizione di campioni all’Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica nella vicina Repubblica Democratica del Congo per ulteriori analisi.

Il post di Matteo Bassetti

A rilanciare la notizia sulla diffusione di una malattia misteriosa in Burundi è stato anche l’infettivologo Matteo Bassetti.

Su X il direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha aggiunto che si teme possa trattarsi di una malattia infettiva.

L’ipotesi del professor Giovanni Rezza

Fanpage ha contattato il professor Giovanni Rezza, epidemiologo ed ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, per parlare della malattia che si sta diffondendo in Burundi.

L’esperto ha spiegato che i sintomi sono molto simili sia a quelli delle febbri emorragiche, che a quelli della febbre gialla, nei casi più gravi è stata infatti segnalata anche la comparsa di ittero. I test hanno però dato risposta negativa riguardo alla possibilità che possa trattarsi di una di queste malattie.

Per sbilanciarsi in ipotesi, però, Rezza ha evidenziato che bisogna prima capire se i test fatti finora sono attendibili al 100% o se andranno ripetuti. Se saranno comunque negativi, le ipotesi in gioco sono diverse perché la lista di agenti patogeni da testare è ancora lunga e perché potrebbe anche trattarsi di intossicazione, avvelenamento alimentare o da sostanze chimiche.