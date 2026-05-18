Maldive, corpi dei 4 sub italiani individuati nel terzo segmento della grotta vicino all'atollo di Vavu

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La Farnesina ha confermato che i corpi dei quattro sub italiani dispersi nelle Maldive sono stati individuati all’interno di una grotta ad Alimathà. Il ritrovamento è stato effettuato da un team di speleosub finlandesi di Dan Europe a 60 metri di profondità, dopo che le ricerche erano state sospese per il decesso di un militare locale.

L’operazione nelle Maldive e il ritrovamento dei sub

Nella giornata di oggi – lunedì 18 maggio – nelle Maldive, sono stati localizzati i resti dei quattro sub di nazionalità italiana che risultavano dispersi da giovedì scorso.

Secondo le conferme ufficiali fornite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ritrovamento è avvenuto all’interno di una complessa cavità sommersa situata nei pressi della meta turistica di Alimathà, nell’atollo di Vaavu.

ANSA

L’incidente si era verificato nel corso di un’escursione guidata che comprendeva originariamente un gruppo di venti connazionali, i quali sono già stati fatti rimpatriare in Italia con un volo diretto verso lo scalo aereo di Milano Malpensa.

I corpi degli italiani nel terzo segmento della grotta

Le autorità della Guardia Costiera locale avevano già individuato e recuperato la salma dell’istruttore e capobarca padovano Gianluca Benedetti, rintracciata il giorno immediatamente successivo al drammatico evento. Ora, i corpi dei quattro cittadini italiani rimasti bloccati sono stati individuati all’interno del terzo segmento della grotta sotterranea, a una profondità di circa 60 metri.

L’avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia della vittima Federico Gualtieri, ha confermato l’esito dell’esplorazione che ha consentito di rintracciare anche la docente universitaria Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e la ricercatrice piemontese Muriel Oddenino.

Riguardo alle autorizzazioni, il portavoce dell’ufficio presidenziale maldiviano, Mohamed Hussain Shareef, ha chiarito che “l’ingresso della grotta è a 47 metri” e che le indagini dovranno stabilire perché il gruppo sia sceso oltre i limiti previsti. I rilievi istituzionali verificheranno i dettagli tecnici dell’attrezzatura utilizzata durante l’immersione sottomarina.

I dispersi individuati da un team di specialisti

La squadra di esperti internazionali che ha individuati i subacquei è composta da tre speleosub d’élite di nazionalità finlandese, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, appartenenti alla rete di soccorso della fondazione Dan Europe, che hanno “completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi presso il sito di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu”.

Gli specialisti scandinavi hanno iniziato la discesa dopo un dettagliato briefing operativo, impiegando attrezzature avanzate a circuito chiuso rebreather, scooter subacquei e speciali miscele gassose Trimix a base di elio, azoto e ossigeno.

Le attività di ricerca erano state sospese nelle ore precedenti a causa del decesso del sergente maggiore Mohamed Mahudhee, un militare maldiviano colto da una grave forma di malattia da decompressione durante i primi tentativi di perlustrazione dell’area. Il team di esperti ha poi lavorato per mappare accuratamente la topografia del labirinto sottomarino, mettendo in sicurezza le vie di fuga.

Come riportato da ANSA, la fondazione Dan Europe ha comunicato che il recupero dei corpi nella grotta a 50 metri di profondità “rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa”.