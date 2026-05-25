Maldive, i dubbi della famiglia di Monica Montefalcone sull'Università di Genova: "Profilo rimosso"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il dolore per le vittime delle Maldive si intreccia allo scontro istituzionale a causa della rimozione dal sito dell’Università di Genova dei profili di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino. I familiari e i legali accusano l’ateneo di voler occultare le prove di missioni scientifiche ad alta profondità già documentate nei paper scientifici, ma l’università si difende parlando di un semplice automatismo informatico.

La rimozione del profilo di Monica Montefalcone

Al dramma dei sub morti alle Maldive si si aggiunge la polemica legata ai profili digitali delle ricercatrici decedute, dato che la scheda docente di Monica Montefalcone, professoressa dell’Università di Genova, è improvvisamente diventata irraggiungibile restituendo un “Errore 404”. Un oscuramento che ha scatenato la dura reazione dei familiari.

L’avvocato Alessandro Albert ha sottolineato che “l’università era perfettamente al corrente di queste missioni semestrali“, mentre il marito Carlo Sommacal si è detto amareggiato perché “è sparita la sua pagina dal sito dell’università, ma le pubblicazioni scientifiche sono pubbliche”.

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Anche il rappresentante degli studenti Vladimir Pecchia ha protestato formalmente, chiedendo al rettore il ripristino immediato del profilo della docente per salvaguardarne la memoria.

La replica dell’Università di Genova

Tutta la disputa ruota attorno alla reale consapevolezza dell’ateneo sulle immersioni profonde condotte dal team. Un paper scientifico co-firmato dalla docente nel marzo 2025 documenta infatti campionamenti ambientali effettuati a ben 82 metri di profondità nel Blue Hole di Faanu Mudugau.

Secondo il biologo marino Silvio Greco, lo studio dimostra chiaramente che “la comunità scientifica internazionale conosceva le ricerche della professoressa Montefalcone alle Maldive”.

L’Università di Genova ha tuttavia respinto le accuse di censura parlando di un mero automatismo informatico. In una nota ufficiale ha chiarito che “la mancata visualizzazione del profilo della docente e di quello dell’assegnista di ricerca” è la conseguenza standard del sistema a seguito dell’inserimento del decesso.

Il punto sulle indagini alle Maldive

Nel frattempo procedono le indagini per fare piena luce sull’incidente. Le autorità delle Maldive indagano sulla dinamica nella grotta di Hekunu Kandu, dove si ipotizza che il gruppo sia rimasto intrappolato in un cunicolo cieco per un effetto ottico generato dalla sabbia, esaurendo l’aria a disposizione.

Dalle prime ricostruzioni e dalle testimonianze dei soccorritori emerge che il gruppo guidato da Monica Montefalcone disponesse di torce e videocamere GoPro, ma fosse sprovvisto del filo d’Arianna, uno strumento salvavita fondamentale per non perdere l’orientamento all’interno della grotta.

In Italia, la Procura di Roma ha avviato gli accertamenti delegando i magistrati di Busto Arsizio, che hanno disposto l’inizio delle autopsie sulle salme presso l’ospedale di Gallarate per chiarire le cause fisiologiche del decesso.