Malgioglio si commuove a Belve parlando della madre nell'intervista a Fagnani, poi la stoccata a Giusy Ferreri

Cristiano Malgioglio è tra gli ospiti annunciati per la puntata di Belve di martedì 18 novembre. Nell’intervista concessa a Francesca Fagnani, ha parlato della madre e si è commosso ricordando la sua scomparsa. Ha anche lanciato una stoccata a Giusy Ferreri: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Non me ne frega più niente”, ha detto.

Cosa ha detto Malgioglio a Belve sulla madre

Uno dei momenti più intensi dell’intervista di Cristiano Malgioglio a Belve, di cui sono state fornite alcune anticipazioni, è quello in cui ha raccontato a Francesca Fagnani il dolore per la perdita della madre e l’ultima lettera scritta “per dirle tutto”. Malgioglio, commosso, ha ricordato così la scomparsa della mamma: “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me“.

Interpellato sul motivo per cui non avesse mai parlato apertamente prima con la madre, ha risposto: “Mica ci voleva la zingara per capire! Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia”.

Cristiano Malgioglio ospite all’interno dello studio della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani ogni martedì sera su Raidue.

Alla domanda di Francesca Fagnani: “Quando ha avuto la consapevolezza del suo orientamento sessuale?”, Malgioglio ha poi risposto sorridendo. “Non so. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: ‘Vedrai che cambierà’. Invece sono peggiorato”.

La stoccata di Malgioglio a Giusy Ferreri

Nel corso dell’intervista di Cristiano Malgioglio a Belve c’è stato spazio anche per una nuova stoccata alla cantante Giusy Ferreri, sulla quale, in passato, aveva detto “Se non era per me stava ancora al supermercato“,

Alla conduttrice Francesca Fagnani ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Non me ne frega più niente”.

Quai sono gli ospiti della puntata di Belve di martedì 18 novembre

Cristiano Malgioglio non sarà l’unico ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda a partire dalle ore 21,25 martedì 18 novembre.

Sul celebre sgabello saliranno anche Eva Herzigova, Genny Urtis e BigMama. Nello studio della trasmissione Rai tornerà anche Maria De Filippi, che ha in serbo una speciale sorpresa per la conduttrice e i telespettatori.