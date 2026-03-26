Malich Cissé, attore al cinema col film 'Cattiva strada': “Non voglio essere riconosciuto, ma restare vero”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, durante la conversazione con Malich Cissé, in cui qualcosa cambia. Non è una risposta più forte delle altre, né una rivelazione costruita. È un piccolo scarto, quasi impercettibile: si interrompe, ci pensa, poi riparte. E in quel vuoto (breve, umano, non addomesticato) si capisce chi è davvero. Non è ancora un attore che si racconta. È un ragazzo che sta imparando a farlo. Cattiva strada, il film di Davide Angiuli che lo vede per la prima volta protagonista al fianco di Giulio Beranek, al cinema dal 26 marzo con Notorious Pictures, parla di un ragazzo che cerca una famiglia mentre la perde, che si muove tra bisogno d’amore e sopravvivenza, che scivola dentro scelte sbagliate non per vocazione ma per mancanza di alternative. Donato, il suo personaggio, è uno di quelli che non hanno avuto tempo per essere giovani. Uno che cresce troppo in fretta e senza strumenti. E Malich Cissé lo capisce da dentro. Non per costruzione attoriale, ma per contatto diretto. Perché anche lui conosce il peso dell’assenza, quella del padre. Conosce la responsabilità precoce, il rapporto simbiotico con una madre che è stata tutto insieme: protezione, limite, resistenza. Conosce soprattutto quella forma silenziosa di dolore che non si racconta, che si tiene dentro per non pesare sugli altri. “Non l’ho mai detto a mia madre”, confessa a un certo punto, quasi sorprendendosi da solo. La recitazione, per lui, non nasce come ambizione ma come rifugio. Un luogo dove stare quando il resto è confuso, una “culla”, la chiama. Non ha fatto scuole, non ha costruito un percorso lineare: ha imparato guardando, restando sul set anche quando poteva andare via. È cresciuto lì, pezzo dopo pezzo, fino a questo ruolo che arriva senza retorica, ma con una precisione rara. Eppure, quello che colpisce di più non è il talento, che pure c’è ed è evidente. È la direzione. Malich Cissé non parla mai di successo come riconoscimento. Non cerca di essere visto, cerca di restare. Restare fedele a ciò che è, restare con i piedi per terra, restare vicino a sua madre. Il successo, dice, è continuare a fare questo lavoro e poterla aiutare. Tutto il resto viene dopo, forse. C’è una frase che ritorna più volte, anche se non viene mai detta così chiaramente: io non voglio diventare qualcosa, voglio non perdermi. E dentro questa tensione c’è tutto: l’attore, l’uomo, il ragazzo che ancora sta capendo come stare al mondo senza tradirsi. Cattiva strada racconta il rischio di perdersi. Malich Cissé, oggi, sembra raccontare il tentativo opposto.

Chi è Donato, dal suo punto di vista?

“Donato è un ragazzo più o meno della mia età, forse anche un po’ più giovane, cresciuto con una nonna affetta da Alzheimer, una malattia che peggiora progressivamente. Vive con una responsabilità molto forte: prendersi cura di lei, che è di fatto l’unica famiglia che gli resta. L’ho immaginato come un ragazzo che non ha potuto vivere fino in fondo la propria adolescenza, che non ha avuto il privilegio della leggerezza tipica di quell’età. Ha iniziato a lavorare molto presto e ha dovuto maturare in anticipo. A un certo punto, però, incontra una persona che lo trascina in quella che il titolo definisce una ‘cattiva strada’”.

Secondo lei, qual è il tema principale del film? Quale sente più vicino alla sua esperienza?

“Il film racconta innanzitutto la famiglia. Subito dopo emerge il senso di abbandono e, più in generale, la storia di un ragazzo che cerca una famiglia, che non vuole restare solo: è questo, per me, il nucleo del racconto. Tra i temi, quello dell’abbandono è quello che sento più vicino, ma in un senso preciso. Non riguarda mia madre, che è sempre stata presente, ma mio padre: quando ero piccolo se n’è andato. È ancora vivo, per fortuna, ma non è stato parte della mia vita. Da questo punto di vista, il tema mi tocca molto da vicino”.

Non le ha fatto paura portare in scena qualcosa di così personale?

“No, perché un attore deve saper entrare in certe emozioni ma anche lasciarle andare. Quando il regista dice ‘stop”, bisogna essere in grado di tornare a sé stessi: non si è più Donato, si torna a essere Malich. Questo, per me, è fondamentale”.

Donato si muove tra bisogno d’amore e necessità di sopravvivere. Quando si rompe questo equilibrio?

“Si spezza nel momento in cui perde il lavoro, a causa di Agust. Da lì emerge con forza la necessità di sopravvivere: senza lavoro non può vivere e, soprattutto, non può sostenere le cure della nonna. È in quel momento che tutto cambia. È una storia che riguarda molti ragazzi. In Italia, ma non solo, esistono tanti Donato: giovani che avrebbero bisogno di opportunità e di sostegno, ma non li trovano. Si ritrovano così a compiere scelte rischiose, entrando in situazioni che non sono in grado di gestire. Il film parla anche di questo: della mancanza di aiuto e delle conseguenze che ne derivano”.

Ufficio stampa: Storyfinders / Notorious

E a lei chi ha dato aiuto? Chi ha creduto in lei?

“In tutta sincerità, per primo direi me stesso. Sono cresciuto a Bari, nel quartiere Libertà, dove ho trascorso l’adolescenza e dove vivono ancora i miei amici di sempre. È un quartiere che amo, ma complesso, in cui molti ragazzi affrontano situazioni difficili. Crescere lì mi ha aiutato a capire cosa fosse giusto e cosa no, e soprattutto cosa desiderassi per il mio futuro. Accanto a questo, ho avuto una madre che mi ha sempre sostenuto e guidato. Le opportunità, in un certo senso, me le sono costruite da solo; poi, nel tempo, si sono aggiunte altre occasioni, che insieme hanno dato forma al mio percorso”.

Che ruolo ha avuto la recitazione nella sua vita?

“È l’unica attività che mi rende davvero felice. Tutto è iniziato dopo il divorzio dei miei genitori. In quel periodo a Bari si giravano molte produzioni e mia madre mi portava a fare le comparse. La cosa particolare è che, a fine giornata, non andavo via: restavo sul set a osservare il regista e il lavoro della troupe. Mi affascinava profondamente. Quell’interesse è cresciuto fino a diventare qualcosa di importante. Nel 2018 ho avuto la prima esperienza significativa, tra l’altro al fianco di Giulio Beranek che ho ritrovato oggi, nel cortometraggio Il Mondiale in Piazza, dedicato ai ragazzi di seconda generazione. Da lì, nel giro di pochi anni, la recitazione è diventata il mio lavoro”.

Che significato ha per lei l’espressione “seconda generazione”?

“Non è una definizione a cui abbia mai dato molto peso. Ne comprendo il significato, ma non la considero centrale. Uno degli aspetti più belli di Cattiva strada è proprio l’assenza di etichette: racconta un ragazzo barese di nome Donato, nato e cresciuto in Italia, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Per me questo ha un grande valore. Senza contare poi che il film è girato a Bari, nella mia città, nella mia lingua, con il dialetto barese, con cui ho un legame molto forte”.

In che cosa si sente profondamente barese?

“Sicuramente nel dialetto, che può sembrare un dettaglio ma non lo è affatto. E poi in un aspetto che trovo anche divertente: parlo anche wolof, ma quando mi arrabbio la prima parola che mi viene è una parolaccia in barese. È automatico. Mi sento barese a tutti gli effetti, come qualsiasi altro ragazzo nato a Bari. Il barese mi accompagna da sempre. Quando sono in giro, a volte lo uso anche in modo un po’ provocatorio, ma con leggerezza: le persone mi vedono e non immaginano che sia barese. Poi inizio a parlare in dialetto stretto e osservo le loro reazioni. Rimangono sorprese, incuriosite, talvolta affascinate dal fatto che un ragazzo nero come me parla perfettamente barese. È una situazione che mi diverte molto, soprattutto con le persone più anziane, che non sono abituate a una realtà del genere: restano davvero colpite, in senso positivo”.

Ripensando al suo percorso, dai primi ruoli fino a questo esordio da protagonista, qual è stato il sacrificio più grande che questo lavoro le ha richiesto?

“È stato difficile, soprattutto all’inizio. Sono cresciuto solo con mia madre e, come è naturale, un genitore cerca di proteggere il proprio figlio. Quando si sceglie un mestiere incerto come questo, la preoccupazione è inevitabile. La parte più complicata è stata farle capire che cosa significasse davvero la recitazione e quanto fosse importante per me. Soprattutto, è stato difficile affermare con chiarezza che volevo intraprendere questa strada e non limitarmi alle comparsate. All’inizio è stata una vera battaglia. I miei parenti sono arrivati in Italia in cerca di opportunità e, quindi, sapere che un figlio o un nipote voleva dedicarsi a un lavoro così instabile non è stato facile da accettare. Ci sono stati anche momenti molto duri: mia madre, a volte, mi ha mandato via di casa. Non gliene ho mai fatto una colpa, perché sapevo che lo faceva per proteggermi. Sono sempre stato molto autodeterminato e ho continuato a crederci. Oggi posso dire che è diventata la mia prima sostenitrice. Resta però un percorso complesso, soprattutto perché il legame con lei è molto forte e prendere certe decisioni ha avuto un peso”.

Crescendo senza suo padre, che cosa ha sentito mancare?

“Come accade a chi vive la stessa situazione, a un certo punto ho sentito la mancanza della figura maschile di riferimento. I miei genitori si sono separati nel 2009: avevo un rapporto molto bello con mio padre e, di conseguenza, la separazione è stata difficile da affrontare. Non ne parlo spesso, ma è stata un’assenza importante. Allo stesso tempo, però, ho avuto una grande fortuna: mia madre è riuscita a essere entrambe le figure. È stata tutto. Con il tempo ho anche capito che la vita può andare così: a volte i genitori restano insieme, altre volte no”.

È in quel periodo che la recitazione ha avuto un ruolo particolare?

“Sì, molto. Ero molto piccolo e facevo spesso comparse o figurazioni speciali. Il set è diventato una sorta di rifugio, un luogo in cui allontanarmi da ricordi difficili e da situazioni pesanti. Mi faceva stare bene, mi dava una sensazione di protezione”.

Tende a parlare poco ancora oggi di questi aspetti. Come mai?

“In parte perché sono una persona riservata. Oggi però penso che non sia necessario trattenere tutto. Raccontarsi può avere un valore. Forse è anche un segno di crescita: mi rendo conto che condividere certe esperienze potrebbe aiutare qualcuno che ha vissuto situazioni simili. Sono anche consapevole del carico della rappresentazione agli occhi dei tanti ragazzi che ancora oggi cercano il proprio posto e un’opportunità”.

Crescendo, si è mai chiesto perché in Italia fosse così raro vedere attori neri che parlano italiano?

“Da bambino no. Con il tempo, invece, qualche volta me lo sono chiesto. Non è stata una riflessione costante, ma mi è capitato di domandarmi come mai fosse così raro o come mai certi ruoli si ripetessero in maniera stereotipata”.

Che cosa ha scoperto di sé attraverso la recitazione? Si è posto limiti?

“Ho imparato moltissimo. Da piccolo ero estremamente timido: portavo gli occhiali, facevo fatica a parlare con gli altri, provavo quasi paura. La recitazione mi ha aiutato ad aprirmi, mi ha insegnato tanto. Non ho frequentato una scuola di cinema: il mio vero apprendimento è stato il set. I registi e gli attori con cui ho lavorato sono stati i miei insegnanti. Ogni esperienza lascia qualcosa, così come ogni personaggio. Per quanto riguarda i limiti, no: non ho mai vissuto questa esplorazione come qualcosa di problematico. Sono sempre stato molto curioso, anche nei confronti di me stesso, e credo che non si smetta mai davvero di conoscersi”.

Che idea si è fatto del successo e che significato ha oggi per lei?

“Il successo è una conseguenza, non un punto di partenza. Dipende anche da come lo si definisce: può essere legato alla fama, alla visibilità, oppure avere un significato più personale. Per me il successo è continuare a fare questo mestiere, fare ciò che amo, restare con i piedi per terra e riuscire ad aiutare mia madre. Da più piccolo immaginavo altre cose, come i beni materiali. Crescendo, la prospettiva è cambiata: la priorità è poter continuare a lavorare in questo ambito”.

Quanto conta per lei il riconoscimento degli altri?

“Fa piacere ricevere apprezzamenti, naturalmente. Non è però l’aspetto principale. Do priorità a ciò che sento giusto per me. Il riconoscimento può arrivare, ma non è la ragione per cui faccio questo lavoro. Scusi se ogni tanto avverte dei momenti di stanchezza nelle risposte: sto facendo il Ramadan, quindi può succedere”.

Il Ramadan: ha un legame molto forte con le sue origini. Da dove nasce?

“Credo derivi soprattutto dal rapporto con mia madre. Mi ha sempre trasmesso l’idea che, pur essendo nato in Italia, ho radici importanti. Ho sempre sentito un legame profondo, anche personale, con la fede e la religione. Non torno in Senegal da molti anni, l’ultima volta è stata nel 2009, ma in precedenza ci sono stato diverse volte. Quest’anno, se possibile, vorrei tornarci. Mia madre ha sempre insistito molto sull’importanza della lingua, il wolof, e sul mantenere vivo il legame con le nostre origini. È un aspetto che sento molto: seguo anche lo sport e mi sento profondamente connesso al Senegal”.

Che rapporto ha con il Senegal, considerando che è cresciuto in Italia? E le è mai capitato di sentirsi percepito in modo diverso a seconda del contesto?

“Ho pochi ricordi nitidi, perché ero molto piccolo quando ci andavo. Ricordo però chiaramente la sensazione. La prima volta che sono tornato ho pensato: ‘Dove mi trovo?’. È stato quasi straniante, perché l’Italia è sempre stata la mia casa. Poi, restando lì anche per periodi lunghi, fino a tre mesi, iniziavo a sentirmi a mio agio. E quando arrivava il momento di rientrare in Italia provavo tristezza, soprattutto per lasciare i miei nonni e i parenti. La particolarità è che in Senegal mi chiamavano ‘l’italiano’, perché notavano atteggiamenti diversi, anche nelle abitudini più semplici. Per esempio, mentre lì si mangia con le mani, all’inizio usavo il cucchiaio, e questo li divertiva molto. Non mi ha mai pesato davvero essere percepito in modo diverso. Forse da piccolo, quando mi definivano ‘italiano’, provavo un leggero fastidio, ma nulla di profondo”.

Nel film il rapporto tra Donato e Agust è molto intenso. Si può parlare anche di una forma di amore?

“È una domanda che avevo posto anche al regista all’inizio. Credo che ci sia una forma di amore, ma non in senso romantico: è un legame che si costruisce nel tempo. All’inizio Agust sfrutta Donato, capisce che è ingenuo e che può essergli utile. Poi però nasce un affetto reale. C’è una scena in cui gli dice: ‘Tu appartieni a me, adesso hai una famiglia’. In quel momento diventa chiaro che il rapporto ha assunto un valore diverso. Anche Donato, all’inizio, vede Agust come un’opportunità, qualcuno che gli permette di lavorare e di sostenere le cure della nonna. Con il tempo, però, si affeziona. È un legame che cresce da entrambe le parti”.

Che cos’è per lei l’amore? Le è facile entrare in contatto con le sue emozioni?

“Per me l’amore è un rifugio, un luogo in cui potersi sentire al sicuro ed essere se stessi accanto a qualcuno con cui si sta bene. Anche se quel qualcosa può anche finire, come è accaduto ai miei genitori… Entrare in contatto con le emozioni è qualcosa che sto comprendendo meglio adesso. A novembre ho partecipato a una masterclass con un’acting coach americana, Ivana Chubbuck, e abbiamo lavorato molto sull’aspetto emotivo e sensoriale. Durante quel percorso sono emerse molte cose interiori. Anche adesso, parlando, mi rendo conto di aspetti che forse conoscevo già, ma che non avevo mai osservato davvero fino in fondo. Fin da piccolo tendevo a tenere tutto dentro, anche il dolore legato a mio padre: non ne parlavo neanche con mia madre. Oggi è la prima volta in cui in qualche modo mi sto aprendo pubblicamente”.

È riuscito a fare pace con questa parte della sua storia?

“Ho provato a farlo, soprattutto con me stesso. Probabilmente, se mi soffermassi davvero su certi aspetti, emergerebbero ancora molte domande. A volte faccio finta che non mi riguardi più, ma qualcosa dentro rimane”.

Che rapporto ha con la solitudine e, più in generale, con la cura di sé?

“La solitudine non mi pesa, anzi. Ci sono momenti in cui desidero stare con gli altri e altri in cui sento il bisogno di restare da solo. Posso andare al cinema da solo o semplicemente prendermi del tempo: è un modo per prendermi cura di me. La cura personale passa anche da abitudini semplici: non bevo, non fumo. E soprattutto cerco di ascoltarmi, di capire quando ho bisogno di fermarmi”.

Che rapporto ha invece con gli altri, soprattutto nei momenti difficili? Non teme che trattenere tutto possa farle male?

“Come le dicevo, sono una persona piuttosto riservata. Ho pochi amici stretti e, anche con loro, non condivido molto i momenti più complicati. Con la mia ragazza riesco ad aprirmi di più, ma cerco comunque di non far ricadere troppo su di lei le mie difficoltà. So che tenere tutto dentro può essere un rischio. E forse la vera sfida per me è proprio questa: riconoscere ciò che aiuta e ciò che, invece, è meglio lasciare andare”.

In quali momenti sente di potersi dire “bravo”?

“Più che per il lavoro, succede quando riesco ad aiutare mia madre. Quando la vedo orgogliosa, quando racconta quello che faccio ai miei zii, è lì che sento di aver fatto qualcosa di importante.

Naturalmente anche il lavoro conta: ogni progetto ottenuto è una conquista. Oggi vivo di questo mestiere e già questo ha un grande valore. Anche gesti semplici, come potermi permettere un acquisto con il mio lavoro come un jeans da 30 euro, rappresentano un traguardo. So di averlo costruito con le mie forze, senza aiuti, e questo per me è motivo di soddisfazione, grazie a Dio”.

Che ruolo ha la fede nella sua vita?

“La fede è sempre stata fondamentale. Mi ha accompagnato fin dall’adolescenza e continua a farlo. Credo molto e penso che, in questo mestiere come nella vita, sia importante avere una dimensione spirituale. Mi ha sostenuto nei momenti difficili e anche in quelli positivi. È come percepire una presenza costante accanto a me. Prego cinque volte al giorno e porto sempre con me il tappetino, anche quando sono fuori per lavoro. Un aspetto a cui tengo è la costanza: non prego solo nei momenti di difficoltà, ma anche quando tutto va bene”.

È stata complessa la sua adolescenza?

“In realtà no. Al di là della separazione dei miei genitori, ho vissuto un’adolescenza normale. Ho frequentato la scuola, dall’asilo fino alle superiori, ho studiato all’alberghiero, ho fatto viaggi e avevo i miei amici. È stata un’esperienza simile a quella di molti altri ragazzi”.

Che cosa è rimasto oggi del ragazzo che era allora?

“È rimasto quel fuoco, la recitazione. È sempre stato dentro di me e non si è mai spento, anzi continua a crescere. Per me è qualcosa di prezioso, perché molte persone, crescendo, rinunciano ai propri sogni. Io non l’ho fatto: è una spinta che mi accompagna da sempre”.

Questo “fuoco” le ha tolto qualcosa della leggerezza tipica dell’età?

“In parte sì. Mi sono sempre sentito più maturo rispetto ai miei coetanei. Facevo le stesse esperienze degli altri ragazzi, ma interiormente mi percepivo più grande, con un senso di responsabilità e una consapevolezza diversi”.

Ripensando ai primi lavori, che ricordo conserva?

“Semplici ma sinceri. Ricordo che, vedendo il primo film importante girato a Bari, pensai: ‘Un giorno farò anch’io un film da protagonista qui’. A distanza di tanti anni è successo davvero”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è regalato?

“Difficile che mi regali tenerezza, si concede agli altri. Ma, dopo aver girato Siccità, nel 2021, con i primi guadagni ho comprato un iPhone. Può sembrare un dettaglio, ma per me non lo era. Non si trattava di status, ma di realizzare qualcosa che avevo sempre desiderato e che prima non potevo permettermi. Ricordo ancora l’emozione: una gioia molto intensa”.

Che differenze ha riscontrato tra i set italiani e quelli internazionali in cui nel frattempo ha lavorato? E ha mai pensato di lavorare stabilmente all’estero?

“La differenza principale sta nella preparazione: sui set internazionali è tutto molto strutturato. Anche in Italia accade, ma fuori c’è un livello di organizzazione ancora più marcato. Quando ho lavorato alla serie su Amanda Knox nei panni di Rudy Guedé è stato sorprendente: sembrava quasi di trovarsi a Hollywood. Lavorare all’estero è uno dei miei obiettivi principali. Cerco di seguire le opportunità che si presentano e i segnali che arrivano. Dopo aver partecipato a un film americano, Paradox Effect, e dopo l’anteprima negli Stati Uniti, sono stato contattato da un agente che voleva rappresentarmi: per me è stato un segnale importante. Ora sto studiando inglese per farmi trovare pronto. Voglio continuare a lavorare in Italia, ma anche aprirmi a esperienze internazionali. In quel contesto, tra l’altro, il fatto di essere nero può rappresentare un valore, perché esistono maggiori opportunità”.

In Italia non percepisce un cambiamento sotto questo aspetto?

“Sì, ma in modo lento. Qualcosa si sta muovendo, anche se il confronto con altri Paesi evidenzia ancora un certo ritardo”.

Che cosa si augura che Cattiva strada possa portarle?

“Non è una questione di visibilità. Spero contribuisca a dimostrare che determinati ruoli possono essere interpretati anche da me. Quando si cerca un personaggio, non dovrebbe essere determinante il nome: può interpretarlo anche Malich. E mi auguro soprattutto che il film venga visto, perché credo lo meriti”.