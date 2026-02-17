Malika Ayane e il ritorno consapevole a Sanremo: “Non serve essere al centro per sentirsi parte di qualcosa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ritorni che hanno il rumore della rivincita. E poi ci sono ritorni che hanno il suono più raro della consapevolezza. Malika Ayane sceglie la seconda strada. A cinque anni dall’ultima apparizione sul palco dell’Ariston, torna al Festival di Sanremo con Animali notturni, un brano che vibra tra ritmo e profondità, luce e ombra, corpo e pensiero. Ma non è un rientro costruito per dimostrare qualcosa. Non è una gara contro il tempo, né contro il passato. È un passaggio naturale, quasi inevitabile, dentro un percorso che negli ultimi anni ha trovato nuove forme, nuovi silenzi, nuove domande. Nel frattempo, c’è stato il teatro, con la sua disciplina e il suo ascolto. C’è stato il tempo sospeso della pandemia, che ha costretto a fermarsi e a guardarsi dentro. C’è stata la necessità di ridefinire priorità, ambizioni, fragilità. E soprattutto c’è stata una libertà conquistata lentamente: quella di non dover essere sempre al centro, di poter far parte di qualcosa senza dominarla. Animali notturni nasce così. Da una scrittura condivisa, da un testo che non è stato azzerato ma accolto e rifinito, da una produzione che intreccia eleganza retrò e sensibilità contemporanea. È una canzone che parla di riconoscersi: in se stessi, in un’altra presenza, nell’alba che sembra nuova ogni volta ma non è mai del tutto sconosciuta. È una dichiarazione sottile, non gridata. Il ritorno a Sanremo di Malika Ayane inaugura anche una nuova fase discografica con Carosello Records e anticipa il tour teatrale che da novembre attraverserà l’Italia. Ma più dei numeri, delle date, delle classifiche, qui conta altro: conta lo sguardo. Nell’intervista che segue, Malika Ayane riflette sul senso dell’essere artista oggi, sul valore della squadra, sull’ironia come antidoto alla pressione, sulla responsabilità dei grandi palchi, sul bisogno di non smettere di sorprendersi. E, mentre Malika Ayane parla, emerge un tratto che forse è il più potente di tutti: la serenità di chi non ha più fretta. Non cerca di occupare lo spazio. Lo abita. E forse è proprio questo che rende il suo ritorno così necessario.

Dopo tanti anni con Sugar, una breve parentesi con Warner, poi Believe, e oggi Carosello… cosa cerca oggi in un’etichetta discografica? E che cosa ha trovato in Carosello?

“Parto dalla fine: in Carosello ho trovato esattamente ciò che cercavo. Cercavo uno spazio che mi permettesse di lavorare con i miei tempi, le mie modalità, e un metodo che, a dire il vero, sto ancora definendo, nonostante gli anni di esperienza. Ma proprio questo rende il lavoro creativo: la possibilità di costruire un percorso musicale che vada oltre il semplice prodotto. Ovviamente deve essere anche un prodotto, perché se nemmeno io lo ascolto a casa, allora non serve. Ma deve essere autentico, qualcosa che, anche con il tempo, venga riconosciuto come vero e significativo. Carosello mi offre questa possibilità. E ci tengo a ricordare anche Believe, che fa parte del team e ha un ruolo fondamentale. Mi sento rispettata, sia nella mia identità artistica sia nel mio modo personale di crescere e costruire”.

Dopo l’esperienza teatrale, l’ultima con Brokeback Mountain, che cosa l’ha spinta a tornare a Sanremo con questo brano? Il pubblico è molto diverso…

“Il teatro non è mai stato un’alternativa alla musica, ma un linguaggio complementare. Sono anni che lavoravo ai primi progetti teatrali: già due mesi prima del Covid avevamo idee importanti, anche legate alla musica. Poi sappiamo tutti com’è andata. Durante quegli anni sospesi, pieni di incertezza non solo artistica ma personale, il teatro è stato uno spazio essenziale. Non avevo chiara la direzione musicale, forse nemmeno la mia identità artistica era del tutto definita, ma sapevo che le incertezze erano tante. Il teatro è stato il luogo dove ho potuto lasciare sedimentare queste idee. Sanremo, invece, era già nei miei progetti da tempo. È una manifestazione che mi ha dato moltissimo fin dal primo anno. Mi ci sento a casa: c’è l’orchestra, un clima di lavoro positivo, l’adrenalina giusta. Stavamo solo aspettando il momento adatto, in cui mi sentissi davvero pronta. Perché un’occasione del genere, se non si è centrati (non solo sul brano ma anche come persona) può essere spietata. Sanremo, per me, è come il bowling: si hanno due tiri per turno. E io al bowling sono pessima. Meglio aspettare il momento giusto”.

Che canzone è Animali notturni?

“Mi stavo quasi dimenticando di parlarne (sorride, ndr), e invece è un brano bellissimo. Potrei riprodurre uno per uno tutti i suoni che lo compongono, perché sono costruiti con una cura impressionante. È stato prodotto da Merk & Kremont insieme a Luca Faraone. Quando ho ricevuto la bozza, era già in uno stato molto avanzato e me ne sono innamorata subito. Il testo, scritto da Edwin (con cui avevo già collaborato per Senza fare sul serio) mi ha catturata. Anche questa volta ha creato un mondo sonoro che assorbe completamente. Mi è sembrata l’occasione perfetta per ripartire proprio dallo stupore. A Sanremo ho già ricevuto il premio della critica per i miei testi e, quindi, non si tratta di dover dimostrare qualcosa: si tratta semmai di meritarsi un posto, e questa canzone lo merita. Sono entrata in un progetto già ben avviato: il testo di Stefano Merletto conteneva già tutti gli elementi giusti. È stato stimolante contribuire alla rifinitura. Mi piace pensare di essere, in questo caso, la frontwoman di una band fortissima. Ogni volta che riascolto il brano, mi dà energia. E non capita spesso con la mia musica, perché tendo a essere ipercritica. Qui, invece, ogni ascolto mi svela un dettaglio nuovo: una chitarra diversa, un suono incastrato alla perfezione. È come se ogni elemento sonoro facesse muovere una parte del corpo. So che non dovrei dirlo io, ma non vedo l’ora che appartenga al pubblico. La musica va ascoltata. Funziona meglio quando non la si spiega troppo”.

Le sembra di essere tornata alla leggerezza degli esordi? Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo percorso musicale? E perché ha scelto un attore per la serata delle cover?

“Con questo brano sento di aver ritrovato uno spirito che avevo un po’ perso. E mi aspetto soprattutto di divertirmi, che per me è una conquista, o forse un ricordo da recuperare. Il mio ultimo Sanremo, nel 2021, era senza pubblico, ragione per cui dico sempre che ne ho fatti quattro e mezzo. Questo sarà ‘uno e mezzo’, perché recupera quella metà mancante. Quell’esperienza mi ha segnata. Esibirsi in un teatro vuoto… forse non abbiamo ancora del tutto compreso quanto ci abbia colpiti. In quel momento ho realizzato che, in fondo, valiamo quanto una pianta di ficus, anche se, per fortuna, siamo trattati meglio. Nelle mie case, le piante durano poco, ma per colpa mia, non per cattiveria (sorride, ndr). Quella situazione mi ha rimessa a fuoco: mi ha fatto capire che ogni passaggio conta. Ma proprio perché conta, va vissuto senza timore. Torno a Sanremo con questo spirito: se potessi, porterei con me cinquanta persone, solo per condividere questa festa. Perché è questo che voglio: che sia una festa. Negli ultimi anni ho scritto molto, anche con ragazzi che non conoscevo e che sono diventati amici proprio scrivendo insieme. È un percorso nato grazie al lavoro fatto con Carosello negli ultimi tre anni. Ho accumulato tante canzoni. Non so ancora che tipo di disco sarà, ma spero esca in autunno. Serve anche per il tour: il repertorio passato è meraviglioso, ma, come mi disse una volta qualcuno, col passato si fa il sugo. Serve anche il resto… Ogni giorno cerco di imparare a fare musica che sia contemporanea, ma che contenga tutto quello che ho vissuto. Cinque anni per un disco sono tanti. O ne esce qualcosa di forte, o ho sprecato un’occasione enorme. Quanto alla scelta per le cover: ho voluto un attore perché Claudio Santamaria è straordinario. È carismatico, canta benissimo, ha un’intensità rara. Sarebbe stato un peccato non portarlo con me”.

Ha detto che il testo della canzone era praticamente già scritto. In quali parti si riconosce di più? Ci sono versi che avrebbe potuto scrivere lei stessa?

“Le frasi che sentivo più vicine le ho riscritte io. Quelle che funzionavano già, le abbiamo lasciate. È stato interessante affrontare un brano partendo da un testo preesistente, decidendo di non riscriverlo da capo per farlo somigliare ‘a me’, come forse avrei fatto in passato. In questo caso, la sfida era un’altra: ho trattato il testo come un abito ben fatto, da rifinire nei dettagli per renderlo mio. È stato un approccio stimolante. Magari, parlando con Stefano Merletto (autore del testo), scoprirei che lui intendeva tutt’altro. Ma il significato che ho scelto di attribuirgli riguarda la consapevolezza del riconoscersi. Ritrovarsi, sia con se stessi che con qualcuno. C’è un’immagine in particolare che sento molto: quella dell’alba che appare ogni volta nuova, ma condivisa con una presenza sicura. Non una persona nuova, ma qualcuno di stabile, su cui si può contare. È qualcosa che mi appartiene profondamente. Un altro tema che sento vicino è il piacere di esserci senza dover necessariamente essere al centro. Non essere al centro dell’attenzione è una sensazione bellissima. Essere parte di qualcosa, senza doverla guidare”.

Quanto si sente un “animale notturno”?

“Sì, ma in modo tutto mio. Tra concerti all’alba, voli improbabili e la preparazione della maratona di New York, ho vissuto la notte in tanti modi diversi. Mi è capitato spesso, durante gli allenamenti, di finire di correre all’alba e poi entrare in un club… sì, ancora sudata, con la mano bagnata dalla corsa. È stata un’esperienza quasi mistica”.

Che animale notturno si sente, se dovesse rispondere come in una puntata di “Belve”?

“Volevamo davvero fare questa gag, quindi temo di non essere così originale come pensavo… ma neanche lei, eh! Poi ci diamo la mano e ce ne facciamo una ragione. Che animale notturno mi sento? Il mio gatto. Anzi, la mia gatta, Marmitta. Perché a seconda dell’umore, o dorme con un’eleganza estrema oppure disturba senza alcun motivo. Ecco, questo mi rappresenta molto”.

Animali notturni ha sorpreso molti. Si è posta anche il problema del pubblico più giovane? TikTok, ad esempio? E oggi, chi vorrebbe sorprendere?

“Parto dalla fine: vorrei sorprendere me stessa. È la conquista più grande. Riuscire a godermi il momento. Spesso si pensa che valga solo ciò che viene riconosciuto dall’esterno. Come quando si portano i genitori ai concerti a 18 anni: ti applaudono, ma non basta. Liberarsi da quel tipo di bisogno è fondamentale per concentrarsi su ciò che si vuole davvero dare agli altri. Quanto alla canzone, non la vedo così ‘fuori dal mio stile’. Nella mia carriera ho già fatto brani apparentemente leggeri, come Feeling Better, Tempesta… Poi, certo, c’è anche la ‘solita Ayane pesante’, come la chiamo io. Questo pezzo, in realtà, è quasi filologico: si ispira a un periodo musicale che risale ormai a quasi cinquant’anni fa. La freschezza sonora c’è, ma nasce dall’uso di strumenti attuali con un’estetica di allora. Non c’è alcuna volontà di ‘sedurre le nuove generazioni’, anche perché sono molto più sveglie di noi, quindi non funzionerebbe. TikTok ce l’ho, ma non lo gestisco io. Sono negata. Se volete che un progetto vada male, datemi in mano un social. Per questo l’ho affidato a chi ne capisce davvero”.

C’è un posto a Milano che le ricorda Animali notturni? Un luogo notturno che sente suo?

“Milano è cambiata moltissimo. Tre quarti dei posti che frequentavo hanno chiuso. Quindi, oggi, dovrei chiederlo io dove andare a fare la ‘creatura della notte’. Però qualche giorno fa, passando in Darsena con la nebbia, mi è tornato in mente un ricordo: vent’anni fa tondi, finito il turno al Le Trottoir, andavo in questo locale clandestino sulla riva della Darsena. Era un container. Si entrava scavalcando dall’alto. Pensi cos’era Milano, allora! Lì, Animali notturni sarebbe stata perfetta”.

A livello visivo, può raccontarci qualcosa dell’immaginario legato alla canzone? Ha pensato a un videoclip o a un’immagine in particolare?

“Posso dire poco… ma diciamo che la risposta è già nel video che vedrete. La mia idea si è appoggiata a un’altra, molto più forte della mia, che esisteva da tantissimi anni. Quello che volevo raccontare è che ognuno ha un immaginario personale legato alla notte. Ma la notte, in sé, contiene infiniti racconti. Quest’estate, durante i concerti all’alba, mi sono resa conto che tra il pubblico c’erano persone uscite a correre, altre che rientravano da una festa, altre ancora che avevano lavorato tutta la notte, o dormito male per qualche dispiacere. Nel video volevo dare spazio a questa varietà: le mille possibilità di vivere la notte. Non solo quella festaiola, anche dentro una festa esistono tante storie diverse. Se dovessi riassumere tutto in un’immagine? La moltitudine. L’idea che siamo solo un punto in mezzo a un’infinità di punti, ognuno con la propria traiettoria”.

Che atmosfera ha trovato in questo Festival?

“Ho fatto solo qualche prova finora, ma ho ritrovato la squadra di lavoro che conosco da quando ero ragazza, e l’orchestra. C’è entusiasmo, persone che lavorano con piacere. Quando abbiamo scattato la foto per Sorrisi e Canzoni, guardavo tutti quei volti e pensavo: siamo una categoria variegata, piena di differenze, ma qui c’è davvero cura. Si percepisce rispetto, attenzione. E questa cosa non va data per scontata, mai. In altri contesti si sente il peso del “dover fare”. Qui invece si lavora con leggerezza e serietà insieme. Tocca a noi, che siamo dentro, proteggerlo questo Festival. Perché chi lo vive da dentro deve farlo essere ogni anno il più bello del mondo”.

Che rapporto ha con l’idea di un “podio al femminile”?

“Il mio rapporto con il podio lo conosciamo. Ma va bene così. Se dopo tutti questi anni siamo ancora qui a parlarne, vuol dire che funziona anche senza premi. Se mi garantissero altri vent’anni di carriera senza un podio, accetterei volentieri. Sono felicissima di ritrovare Rosalba (Arisa), con cui ho condiviso il Sanremo del 2009, quando lei vinse con Sincerità. Eravamo giovani, alla prima esperienza. Anche Claudia (Levante) è arrivata poco dopo discograficamente, ma ha un carattere forte. Poi anche le altre colleghe: tutte voci diverse, ma con un’identità precisa. Spero arrivi presto il momento in cui non parleremo più di ‘quote donne’, ma solo di artisti. Mi sembra che ci sia davvero un bel clima. Forse è il mio spirito da film di Frank Capra, ma lo sento così. E qui serve anche il vostro contributo: se raccontiamo che c’è qualcosa di bello, quel bello si riflette all’esterno. E forse siamo tutti più motivati ad abbandonare la ‘carogna’ che ogni tanto viene fuori. Io preferisco vedere le cose con luce e speranza”.

Ha citato Levante. Lei ha detto che non parteciperebbe all’Eurovision in caso di vittoria. Lei cosa pensa dell’eventualità?

“Mia figlia mi aveva avvisata: arriverà la domanda! (ride, ndr) Oggi (9 febbraio, ndr), tra l’altro, è il compleanno di Velasco. Prendo la risposta un po’ alla larga, perché in una sua recente intervista diceva una cosa che mi ha fatto riflettere. Ho poi approfondito con mia figlia: la Russia non partecipa all’Eurovision, è stata esclusa. Israele no. E questo apre una serie di questioni spinose. È difficile rispondere in modo netto. Io, come sapete, ho un’attività da molto tempo sul fronte dell’attivismo. E sono d’accordo con Velasco quando dice che impedire a un giovane artista russo di esibirsi solo perché è russo… non è proprio un’idea geniale. Allo stesso tempo, palchi così grandi possono essere un’occasione per portare messaggi positivi, per cambiare un po’ la direzione del discorso pubblico. Non con slogan, ma con dialogo, inclusione, pace. Certo, capisco che qualsiasi cosa dica su questo, domani finirà nei titoli con mille cattiverie. Ma tanto: io non vincerò mai Sanremo, quindi tutto questo è un giro a vuoto! Se mai accadrà, passate a citofonare (ride, ndr)”.

Ma non pensi a cosa scriveranno. Guardi Bad Bunny e quello che ha fatto…

“Eh certo, lui ha fatto una cosa bellissima. Io sono sensibile a eventi tipo il Super Bowl, ma al massimo da spettatrice, in tribuna con il fazzolettino! Bad Bunny ha dato una vera strigliata: ha ricordato che facciamo parte di qualcosa di enorme. Ha detto: ‘Guardate quanti siamo, quanto siamo belli, favolosi… possiamo stare insieme’. E questo è il punto: ci insegnano a scuola che il dialogo è importante, ma poi ce lo dimentichiamo appena possiamo. Tutti vogliono solo avere ragione. Sempre. La cosa peggiore, oggi, è che si stanno trasformando anche eventi come le Olimpiadi in trincee politiche. Gli atleti, invece di pensare a correre o saltare, si trovano a dover rispondere per i governi dei Paesi da cui provengono. È assurdo. Io credo che dove si può portare musica, bellezza, gioia e inclusione… farlo è un dovere. Lo dico serenamente: se vuoi sapere come la penso, basta cercare il mio nome su Google. È tutto lì. Si sa da che parte guardo. Ma usare quei palchi per essere ‘pro o contro’ qualcosa rischia di farci perdere un’occasione di condivisione. A meno che, ovviamente, non si parli della Nutella. Su quella eravamo tutti d’accordo. Anche se… neanche più su quella, ormai!”.

Il suo brano ha qualcosa che richiama Ornella Vanoni. È un omaggio?

“Sì, me l’hanno fatto notare, e forse è vero, anche se in modo del tutto involontario. Ornella, per me, è stata molto più di un’artista: è stata una guida, un’amica. Nel suo repertorio c’è moltissimo, anche se spesso è stato sottovalutato o poco raccontato. In questo caso, più che la Vanoni brasiliana, sento l’Ornella di Ricetta di donna, quella un po’ più tarda. Le sue interviste recenti mi colpiscono: anche lei veniva accusata di essere ‘fredda’, cosa che è successa anche a me. Ma aveva un modo tutto suo di stare al mondo e sapeva fare squadra anche con chi, in quel momento, era magari più forte di lei.

Qual è il più grande insegnamento che le ha lasciato Ornella Vanoni?

“Ridere. Tanto. E la leggerezza della libertà. Questa estate sono andata a cantare alla Scala, per il pensionamento del mio maestro, che poi alla fine non è andato in pensione, ma mi ha chiesto comunque di cantare. Ornella mi ha telefonato e mi ha detto: ‘Senza microfono?’. ‘Sì, Ornella, certo’. ‘Ok, bene’. Ecco. Questo. Semplicità. Fare bellezza, vivere la vita”.