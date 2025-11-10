Malore alle ATP Finals prima del match tra Musetti e Fritz, anziano morto in ospedale a Torino

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’altra tragedia si è consumata sullo sfondo delle ATP Finals. Prima della gara tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz un uomo di 78 anni ha accusato un malore mentre si trovava sugli spalti dell’Inalpi Arena. L’anziano è stato soccorso dal personale del 118 presente sul posto, poi è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Molinette. Purtroppo il 78enne è morto una volta arrivato al nosocomio torinese.

La tragedia prima del match Musetti-Fritz

Nel corso delle ATP Finals di lunedì 10 novembre presso l’Inalpi Arena di Torino, poco prima del match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, si è consumata un’altra tragedia.

Solo la mattina, infatti, un uomo di 70 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava presso il fan village poco distante dall’arena.

ANSA Un’altra tragedia sullo sfondo delle ATP Finals: un uomo di 78 anni è morto dopo aver accusato un malore sugli spalti prima del match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz

Durante l’evento un uomo di 78 anni che si trovava sugli spalti ha accusato un malore. Come ricostruisce il Corriere dello Sport l’anziano è stato immediatamente soccorso da un medico in servizio, poi sono arrivati i sanitari del 118.

Dopo disperate manovre di rianimazione, il 78enne è stato trasportato con codice rosso al pronto soccorso delle Molinette di Torino, dove è morto poco dopo.

Un altro morto nel giorno delle ATP Finals

Intorno alle 10 di mattina dello stesso giorno in piazza d’Armi, dove è presente il fan village di fronte all’Inalpi Arena di Torino, un uomo di 70 anni ha accusato un arresto cardiaco e si è accasciato improvvisamente al suolo.

L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che ha subito attivato i protocolli di rianimazione cardiopolmonare con l’ausilio di un defibrillatore. Subito dopo l’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette, dove purtroppo il 70enne è arrivato in condizioni critiche ed è morto poco dopo.

Cosa sono le ATP Finals

Le ATP sono il torneo più importante, in termini di montepremi, rispetto al Grande Slam. A sfidarsi sono gli otto migliori atleti sia come singolare che come doppio. La gara si compone di due gironi dai quali usciranno quattro finalisti che si sfideranno nel match finale.

Per l’edizione 2025 rappresentano l’Italia Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, mentre Carlos Alcaraz rappresenta la Spagna, Ben Shelton e Taylor Fritz gli Stati Uniti, Alexander Zverev la Germania, Alex de Minaur l’Australia e Félix Auger-Aliassime il Canada.