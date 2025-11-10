Malore Angelo Branduardi, come sta il cantante ricoverato per accertamenti: l'ultimo bollettino

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Malore per Angelo Branduardi, che a causa di un improvviso malore è stato ricoverato presso una struttura in provincia di Varese per accertamenti. Secondo l’ultimo bollettino medico, l’artista è “disidratato”, ma “sta recuperando con le flebo”. Mentre il concerto del 9 novembre a Roma è stato posticipato, non si sa ancora nulla in merito alla prossima tappa del tour, in programma per il 15 novembre.

Angelo Branduardi ricoverato: come sta

Prosegue il ricovero del cantautore Angelo Branduardi, ricoverato per accertamenti clinici dopo un malore improvviso.

Il più recente bollettino medico è stato diffuso sulla pagina ufficiale dell’artista. Secondo quanto riportato sul post, Branduardi starebbe già meglio.

Il cantautore “è solo un po’ disidratato, ora sta recuperando con le flebo”, si legge sulla didascalia.

Il malore improvviso

La notizia del malore di Angelo Branduardi è stata diffusa l’8 novembre.

Il giorno successivo, il 9 novembre, il cantautore avrebbe dovuto tenere un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il concerto, ovviamente, è saltato.

Branduardi avrebbe manifestato, nei giorni scorsi, dei segni di astenia e di affaticamento e, per tale ragione, sarebbe stato ricoverato in una struttura in provincia di Varese per accertamenti.

Le prossime date del tour

L’esibizione di Angelo Branduardi, prevista all’interno del tour Il Cantico per il 9 novembre, non è stata annullata, ma solamente posticipata.

Sulla pagina ufficiale dell’artista è stato infatti comunicato che il concerto è stato posticipato al prossimo 26 dicembre. I biglietti già acquistati per la data del 9 novembre resteranno validi e, nel caso di impossibilità a partecipare all’evento live il giorno di Santo Stefano, sarà possibile richiedere un rimborso.

Sarà sufficiente rivolgersi alla piattaforma o al punto vendita d’acquisto. Chi ha acquistato il biglietto al botteghino dell’Auditorium, invece, dovrà presentarsi in loco entro il 15/11/2025.

Non ci sono, invece, notizie in merito alle prossime tappe del tour.

Il cantautore ha in programma un concerto al Teatro Goldoni di Venezia, fissato al prossimo 15 novembre. Il concerto, al momento, risulta confermato.