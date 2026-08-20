Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata salvata grazie al pronto intervento di un invitato e dei Carabinieri una donna di 60 anni colpita da arresto cardio-respiratorio la sera del 18 agosto a Lavagna, all’esterno di un locale dove si era appena conclusa una festa di compleanno. La vittima è stata soccorsa prima da un conoscente e poi dai militari dell’Arma, che hanno proseguito le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Genova, dove le sue condizioni sono in miglioramento.

Il soccorso immediato dopo il malore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la sera del 18 agosto una donna di 60 anni ha improvvisamente accusato un malore all’esterno di un locale di Lavagna, dove aveva partecipato a una festa di compleanno. La donna si è accasciata al suolo, colpita da un arresto cardio-respiratorio. Un invitato, che aveva acquisito competenze di primo soccorso durante il servizio civile presso la Croce Rossa, è intervenuto tempestivamente praticando un massaggio cardiaco, mentre i parenti hanno allertato il 112 per richiedere l’intervento dei sanitari.

L’arrivo dei Carabinieri e la collaborazione nei soccorsi

Proprio in quei momenti, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sestri Levante, in servizio di controllo sul territorio, si trovava a transitare nei pressi del locale. Notando un gruppo di persone radunate e la situazione di emergenza, i militari si sono fermati per verificare quanto stava accadendo. Il capo pattuglia, resosi conto che il primo soccorritore era ormai stanco dopo i primi minuti di massaggio cardiaco, ha preso il suo posto nelle manovre di rianimazione. Il Carabiniere, che aveva frequentato un corso BLS (Basic Life Support) organizzato dall’Arma, ha così potuto proseguire le operazioni di soccorso insieme al conoscente della donna.

L’arrivo dei sanitari e il trasferimento in ospedale

Le manovre di rianimazione sono proseguite senza interruzione fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno preso in carico la donna e l’hanno trasportata in codice rosso presso l’Ospedale San Martino di Genova. Attualmente la donna è ricoverata nella struttura ospedaliera di Genova, dove le sue condizioni sono in miglioramento, grazie anche alla tempestività e alla competenza dimostrate dai primi soccorritori e dai Carabinieri intervenuti sul posto.

IPA