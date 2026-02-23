Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata salvata grazie al tempestivo intervento di un poliziotto e di un medico una donna che aveva perso i sensi durante la messa nella parrocchia dei S.S. Giovanni Battista e Lorenzo a Signa (Firenze). L’episodio, avvenuto sabato 7 febbraio, ha visto la donna soccorsa con successo grazie anche all’utilizzo di un defibrillatore, recuperato dal Sovrintendente Paolo Palli della Polizia di Stato. La donna, Sandra, è stata poi trasportata in ospedale e, dopo alcuni giorni, dimessa in buone condizioni.

Il malore durante la funzione religiosa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’incidente si è verificato durante la celebrazione della messa presso la parrocchia dei S.S. Giovanni Battista e Lorenzo, situata in piazza Cavour a Signa. Nel corso della funzione, una donna ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciata a terra, perdendo conoscenza davanti ai presenti.

Il pronto intervento di medico e poliziotto

Tra i fedeli si trovavano sia un medico che il Sovrintendente Paolo Palli, in servizio presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Firenze. I due sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso alla donna priva di sensi. Il poliziotto, ricordando di aver visto un defibrillatore all’esterno della chiesa mentre si recava alla funzione, si è precipitato a recuperare l’apparecchio, fondamentale per le manovre di rianimazione.

L’utilizzo del defibrillatore e le manovre salvavita

Rientrato in chiesa con il defibrillatore BLSD, il Sovrintendente Palli ha seguito il protocollo, chiedendo ai presenti di allontanarsi per sicurezza. Dopo aver applicato le piastre del dispositivo, ha effettuato le manovre di rianimazione necessarie. Grazie a queste azioni, la donna ha ripreso conoscenza poco dopo, mentre il personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto, ha provveduto al trasporto all’ospedale Careggi per ulteriori accertamenti.

Le condizioni della donna e il gesto di riconoscenza

La signora Sandra, protagonista della vicenda, è stata ricoverata per alcuni giorni presso l’ospedale Careggi di Firenze. Dopo aver superato la fase critica, è stata dimessa e ha potuto incontrare nuovamente il Sovrintendente Palli, che le aveva salvato la vita. La stretta di mano tra i due, immortalata in una fotografia, ha rappresentato un momento di profonda gratitudine e riconoscenza da parte della donna verso il suo soccorritore.

Polizia