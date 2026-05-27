Malore in Piazza San Pietro per il caldo, il video di Papa Leone XIV che soccorre il pellegrino

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sta facendo il giro dei social e in numerose testate internazionali, un video che mostra Papa Leone XIV che soccorre un pellegrino colpito da malore in Piazza San Pietro a Roma. Presumibilmente a causa del caldo record nella giornata del 27 maggio che ha colpito anche la Capitale, una persona è caduta a terra vicino al palco montato al centro del sagrato dove tiene l’udienza il Pontefice. Papa Leone si è subito avvicinato per prestare aiuto e ha ripreso i saluti solo dopo essere stato rassicurato sulle condizioni del fedele.

Malore in Piazza San Pietro, Papa Leone aiuta un pellegrino

Sarebbe stato un colpo di calore, il motivo del malore che ha colpito una persona nella giornata del 27 maggio a Roma.

L’uomo è improvvisato crollato a terra sul sagrato di Piazza San Pietro.

ANSA

Il pellegrino era in fila per stringere la mano a Papa Leone XIV.

Nel video si vede il Pontefice accorrere e avvicinarsi all’uomo per soccorrerlo.

Il soccorso immediato

Accanto al Papa, il personale vaticano che è intervenuto tempestivamente per valutare le condizioni del pellegrino.

Solo dopo essersi assicurato sulle condizioni del fedele, Papa Leone XIV ha ripreso il giro dei saluti.

L’uomo che ha accusato il malore è stato messo su una sedia a rotelle e riparato dal sole con un cappello.

Dal video si vede come sia stato portato via mentre il Papa riprendeva il proprio posto.

Solo in quel momento ha ripreso i saluti ai pellegrini presenti in piazza.

Il messaggio di pace

Come riporta Il Messaggero, durante l’udienza del 27 maggio, Papa Leone si è detto preoccupato per la guerra in Ucraina.

“Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi ma li aggrava. Non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l’odio”, le sue parole.

Ha poi aggiunto: “Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti”.

Al termine dell’udienza, il Pontefice ha affidato “tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della pace”.