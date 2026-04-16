Malore per 7 persone nella piscina di Paullo, forse dopo fuoriuscita di cloro: difficoltà a respirare e nausea

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sette persone hanno avuto un malore nella piscina di Paullo, in provincia di Milano. Hanno accusato difficoltà a respirare, tosse e nausea. La causa potrebbe essere una possibile fuoriuscita di cloro: in acqua sarebbe stato avvistato un liquido giallognolo. Nonostante i malori e il trasporto dei pazienti in ospedale in codice giallo, non risulterebbero esserci particolari criticità.

Malore per 7 persone in piscina a Paullo: cos’è successo

Nella mattinata di giovedì 16 aprile ci sono stati momenti di paura in una piscina in via San Pedrino a Paullo, nel Milanese: come riportato da Milano Today, attorno alle 10 del mattino, tutte e sette le persone che in quel momento si trovavano in acqua hanno avuto un malore, accusando difficoltà nel respirare, tosse e nausea.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze e due auto mediche, assieme anche ai vigili del fuoco del nucleo Nbcr con il supporto di un mezzo del distaccamento di piazzale Cuoco e ai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese.

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Come stanno le persone colpite da malore a Paullo

Chi ha riportato affaticamento, tosse e nausea nella piscina di Paullo è stato accompagnato in pronto soccorso in codice giallo. Si tratta di persone che hanno un’età compresa tra i 30 e i 73 anni.

Allo stato attuale, non risultano esserci situazioni particolarmente critiche da un punto di vista clinico.

La possibile causa dei malori nella piscina di Paullo

Al momento non è ancora stata stabilita con certezza la causa dei malori accusati nella piscina di Paullo.

Secondo le primissime informazioni riportate da Milano Today, in acqua sarebbe fuoriuscito un liquido giallognolo. Non si esclude che possa essersi trattato di cloro.

Come si riconosce un’intossicazione da cloro: i sintomi

Lo scorso giugno, Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), ha rilasciato un’intervista a Virgilio Notizie per spiegare come riconoscere un’intossicazione da cloro, i sintomi e i rischi.

Miani aveva spiegato:

“I primi segnali possono comparire rapidamente: vanno dal bruciore a occhi, gola e bocca, che è uno dei sintomi più comuni, all’irritazione delle mucose nasali e delle labbra. Può manifestarsi un dolore o gonfiore alla gola che rende difficile deglutire o parlare. Poi possono esserci anche difficoltà respiratorie, come tosse insistente, senso di costrizione al petto o respiro affannoso, che indicano una possibile esposizione importante, soprattutto nei soggetti asmatici o con vie aeree sensibili. Nei casi in cui il cloro sia stato ingerito, ingerito, solitamente si registrano nausea, vomito e mal di stomaco. Infine, i sintomi più gravi possono essere sangue nelle feci, svenimenti o convulsioni, ma sono rari ma indicano una situazione critica”.