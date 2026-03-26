Malore per Alessandra Mussolini al GF Vip, "immediatamente soccorsa e visitata": come sta l'ex senatrice

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Paura al GF Vip. Alessandra Mussolini ha accusato un malore ed è stata subito presa in carico dallo staff medico del programma. Secondo le prime indiscrezioni arrivate da una nota stampa del format l’ex senatrice starebbe meglio. Le immagini dell’evento sono diventate virali sui social. Nel video si vede Mussolini entrare nella stanza da letto in cui gli altri concorrenti stanno ancora dormendo, poi improvvisamente si accascia sul pavimento tremante.

Cos’è successo al GF Vip

Le immagini sono passate sotto gli occhi di chiunque. L’ex senatrice Alessandra Mussolini, concorrente del Grande Fratello Vip, la mattina di giovedì 26 marzo si è sentita male.

Nel filmato la si vede entrare nella stanza da letto in cui gli altri partecipanti stanno ancora dormendo. All’improvviso Mussolini crolla sul pavimento e inizia a tremare.

Il primo ad accorgersi dell’accaduto è stato Renato Biancardi, creator manager napoletano, risvegliato dal tonfo sordo della caduta. “Ale?”, ha detto non appena alzatosi dal letto.

Per qualche ora Alessandra Mussolini è scomparsa dalle stanze della casa più spiata del mondo, poi è arrivata una nota da casa Mediaset per spiegare l’accaduto.

Come sta Alessandra Mussolini

Nel primo pomeriggio sui canali social ufficiali del Grande Fratello Vip è comparsa una nota per aggiornare sulle condizioni di salute dell’ex parlamentare.

“Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore“, scrivono. “È stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene”, concludono. Quali siano state le cause del malore accusato da Mussolini non è dato saperlo.

La bestemmia di Ibiza Altea

Il 26 marzo un altro caso ha scosso la casa del Grande Fratello Vip. La concorrente Ibiza Altea è stata accusata da Mario Adinolfi di aver bestemmiato. Il blogger lo ha fatto presente in una nota pubblicata sui social in cui si scaglia contro l’influencer ma non risparmia nemmeno Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi, conduttrici del programma.

“Il bestemmione chiaro e pure sottolineato (nel video si capisce che se ne accorge) viene ignorato“, scrive Adinolfi, che aggiunge: “La solitamente sempre assai attenta Selvaggia Lucarelli sta muta. Ilary Blasi conduce tutta la puntata facendo finta di niente. Poi il riferimento alla politica: “Forse anche per questo Marina Berlusconi vuole rimuovere il cattolico Maurizio Gasparri e mettere la sua amica atea e socialista Stefania Craxi alla guida dei senatori di Forza Italia”.