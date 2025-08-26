Malore per Anna Danesi al Mondiale di volley femminile, paura per la capitana dell'Italia: "Solo tachicardia"
Anna Danesi, capitana della nazionale femminile italiana di volley, ha avuto un malore durante una partita dei Mondiali
La capitana della nazionale femminile italiana di volley, Anna Danesi, ha accusato un lieve malore durante la partita della squadra azzurra contro il Belgio. Danesi è stata improvvisamente sostituita e, uscita dal campo, si è distesa a terra. È stata la stessa capitana a spiegare che si è trattato di una lieve tachicardia.
Il malore di Anna Danesi
Durante la partita tra Italia e Belgio, valida per la fase a gironi dei Mondiali femminili di volley, la capitana della squadra azzurra, Anna Danesi, ha accusato un malore.
La giocatrice della nazionale è stata sostituita improvvisamente dal commissario tecnico delle azzurre, Julio Velasco, e una volta uscita dal campo si è sdraiata a terra per riprendersi.
Anna Danesi
La partita era arrivata al quarto set, quindi vicina alla conclusione. Danesi si è rialzata in pochi minuti senza l’aiuto dei medici o delle compagne di squadra, rassicurando in questo modo pubblico e giocatrici sulle sue condizioni.
La spiegazione della Federazione
È stata la stessa Federazione italiana di pallavolo a chiarire cosa sia successo alla capitana della nazionale di volley. In un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Federvolley, si legge:
In merito alle condizioni di Anna Danesi, uscita dal campo nel corso del quarto set del match Italia-Belgio valido per la terza giornata della Pool B dei Campionati del Mondo in svolgimento in Thailandia, si precisa quanto segue: l’atleta Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita. L’atleta non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti.
Le dichiarazioni della capitana azzurra
Anche la stessa Anna Danesi ha tenuto a rilasciare una dichiarazione ufficiale sulle sue condizioni di salute:
Voglio rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo per sincerarsi delle mie condizioni. Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni. Vi ringrazio per l’affetto e continuate a seguirci.
Parlando a RaiSport ha anche specificato che questi episodi non sono una novità, e che le sono già accaduti in passato.