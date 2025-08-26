Malore per Anna Danesi al Mondiale di volley femminile, paura per la capitana dell'Italia: "Solo tachicardia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La capitana della nazionale femminile italiana di volley, Anna Danesi, ha accusato un lieve malore durante la partita della squadra azzurra contro il Belgio. Danesi è stata improvvisamente sostituita e, uscita dal campo, si è distesa a terra. È stata la stessa capitana a spiegare che si è trattato di una lieve tachicardia.

Il malore di Anna Danesi

Durante la partita tra Italia e Belgio, valida per la fase a gironi dei Mondiali femminili di volley, la capitana della squadra azzurra, Anna Danesi, ha accusato un malore.

La giocatrice della nazionale è stata sostituita improvvisamente dal commissario tecnico delle azzurre, Julio Velasco, e una volta uscita dal campo si è sdraiata a terra per riprendersi.

ANSA Anna Danesi

La partita era arrivata al quarto set, quindi vicina alla conclusione. Danesi si è rialzata in pochi minuti senza l’aiuto dei medici o delle compagne di squadra, rassicurando in questo modo pubblico e giocatrici sulle sue condizioni.

La spiegazione della Federazione

È stata la stessa Federazione italiana di pallavolo a chiarire cosa sia successo alla capitana della nazionale di volley. In un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Federvolley, si legge:

In merito alle condizioni di Anna Danesi, uscita dal campo nel corso del quarto set del match Italia-Belgio valido per la terza giornata della Pool B dei Campionati del Mondo in svolgimento in Thailandia, si precisa quanto segue: l’atleta Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita. L’atleta non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti.

Le dichiarazioni della capitana azzurra

Anche la stessa Anna Danesi ha tenuto a rilasciare una dichiarazione ufficiale sulle sue condizioni di salute:

Voglio rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo per sincerarsi delle mie condizioni. Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni. Vi ringrazio per l'affetto e continuate a seguirci.

Parlando a RaiSport ha anche specificato che questi episodi non sono una novità, e che le sono già accaduti in passato.