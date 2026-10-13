Malore per bambini e insegnanti dopo il pranzo al sacco della mensa a Bari, sospetti sui panini col prosciutto

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Una quarantina di bambini di una scuola del quartiere Japigia, a Bari, ha avuto disturbi gastrointestinali dopo una gita: in due sono ricoverati al Giovanni XXIII, ma le prime analisi escludono la salmonella. Comune, Asl e Nas hanno avviato verifiche sul pranzo al sacco fornito dalla ditta Ladisa, che entro dieci giorni dovrà consegnare la documentazione. Per il malore nel mirino ci sarebbero i panini al prosciutto e formaggio.

Bari, bambini hanno un malore in gita

La disavventura per gli alunni di una scuola del quartiere Japigia, a Bari, risale ad alcuni giorni fa, dopo un’uscita didattica.

Per due di loro è stato necessario il ricovero all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove i medici li tengono sotto osservazione e proseguono gli esami.

ANSA

Il Comune resta in contatto costante con i sanitari che seguono i bambini. Al momento, secondo quanto emerso, nelle analisi non c’è traccia di salmonella.

Si guarda ai panini del pranzo al sacco

I piccoli coinvolti frequentano cinque classi tra terze e quinte della primaria, in un istituto che ospita anche la scuola dell’infanzia. Alcune ricostruzioni parlano di malori anche tra i docenti. Il giorno della gita, diretta al Babafesta, il festival internazionale della lettura promosso dal Comune, i bambini avevano con sé il pranzo al sacco preparato da Ladisa, la società barese che si occupa della refezione scolastica.

Le verifiche, stando alle prime informazioni, si starebbero concentrando sui panini con formaggio e prosciutto, anche se finora non sarebbero emersi elementi che colleghino con certezza i malesseri al pasto consumato fuori dalla scuola.

Gli approfondimenti

A far scattare l’allarme sono state la dirigente scolastica e alcuni genitori. La ripartizione politiche educative del Comune ha subito coinvolto la Asl Bari, con il dipartimento di prevenzione e il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, oltre ai Nas dei Carabinieri, come prevede la procedura davanti a una sospetta tossinfezione alimentare.

Gli uffici dei servizi scolastici hanno inoltre aperto un’istruttoria amministrativa sull’azienda, per ricostruire che cosa sia stato servito e attivare i controlli contemplati dal capitolato d’appalto della refezione.

La ditta ha ora dieci giorni di tempo per consegnare al Comune la documentazione sulla composizione dei pasti e sulla tracciabilità delle materie prime, insieme alle procedure di controllo adottate in ogni passaggio: approvvigionamento, preparazione, trasporto e distribuzione. Sono previste anche analisi di laboratorio sui campioni degli alimenti.

Salmonella in Puglia e mense scolastiche

Il caso di Bari arriva a poche settimane da un’altra vicenda che ha messo in allerta la sanità regionale. Dopo la riunione della task force nazionale del 30 settembre, la Regione Puglia ha disposto in via precauzionale lo stop ai pomodorifreschi crudi nelle mense di scuole, ospedali, case di cura e strutture socio-assistenziali, da sostituire con ortaggi cotti.

Alla base ci sono i focolai di salmonellosi di settembre, collegati soprattutto al pomodoro ciliegino e segnalati, oltre che in Puglia, in Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. Le analisi hanno individuato il batterio in un lotto proveniente dalla provincia di Caltanissetta.