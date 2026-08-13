Malore per Francesco Gabbani durante il concerto a Letojanni, come sta il cantante: "La salute prima di tutto"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Attimi di apprensione e paura a Letojanni, in provincia di Messina, per Francesco Gabbani. Il cantante, tra gli ospiti più attesi del Letojanni Summer Festival, è stato costretto a interrompere il concerto per un malore. L’esibizione era appena iniziata, col 43enne toscano che aveva cantato appena cinque canzoni, poi è arrivato lo stop forzato annunciato dal sindaco Alessandro Costa, che ha rivelato: “Servono ulteriori accertamenti”.

Malore per Francesco Gabbani a Letojanni

Si è concluso anzitempo, dopo appena cinque brani cantati, il concerto gratuito di Francesco Gabbani a Letojanni. In una piazza Cagli gremita, il cantante toscano aveva da poco iniziato a cantare, salvo poi fermarsi.

Dai video che circolano sul web, era subito apparso non in ottime condizioni. Tra qualche stonatura e un atteggiamento calmo, lontano dalle performance tipiche dei suoi concerti, l’artista carrarese ha deciso di lasciare il palco.

ANSA

Un malore, infatti, gli ha reso impossibile continuare il concerto.

Era tra gli artisti più attesi per il Letojanni Summer Festival.

L’annuncio del sindaco e lo stop al concerto

A dare l’annuncio dello stop forzato all’evento è stato Alessandro Costa, sindaco di Letojanni.

Salito sul palco dopo momenti di interminabile attesa tra gli spettatori di piazza Cagli, il primo cittadino ha svelato l’indisposizione del cantante.

“Francesco Gabbani ha avuto un leggero malore che merita ulteriori accertamenti. La serata non può continuare”, ha detto costernato davanti alla platea che lo ha ascoltato in silenzio.

Costa, rivolgendo gli auguri per una pronta guarigione al cantante, ha sottolineato che “l’artista è dispiaciuto, ma la salute viene prima di tutto“.

Come sta Francesco Gabbani

Al momento, oltre alle notizie rese note dal sindaco di Letojanni Alessandro Costa, non si hanno ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Francesco Gabbani.

Pare che il cantante possa essersi sentito male per via di un episodio legato al caldo, riferisce il Corriere della Sera.

L’artista, dopo aver accusato il malore, sarebbe stato reidratato con l’ausilio di una flebo. Poi è stato sottoposto ad accertamenti.

Gli impegni di Francesco Gabbani

Salvo ulteriori comunicazioni, Francesco Gabbani nei prossimi giorni è atteso in alcune piazze d’Italia per il suo tour.

L’artista, impegnato anche nelle registrazioni della prossima edizione di X Factor in cui è giudice insieme a Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama, si dovrebbe esibire a Presicce Acquarica, in provincia di Lecce, e a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila.

Già in programma anche il tour del 2027, con l’Occidentali’s Party che celebrerà i 10 anni del brano previsto al Nelson Mandela Forum di Firenze il 17 aprile 2027 e all’Unipol Forum di Milano il 22 aprile 2027.