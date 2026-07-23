Malore per il comandante sul volo Maiorca-Varsavia di Lot Polish Airlines, atterraggio d'emergenza a Malpensa
Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa per un volo della Lot Polish Airlines
Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa per il volo Maiorca-Varsavia della Lot Polish Airlines. L’allarme è scattato nella notte, quando il comandante dell’aereo ha accusato un malore, rendendo necessario l’atterraggio nello scalo italiano. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
Notizia in aggiornamento