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Malore per il comandante sul volo Maiorca-Varsavia di Lot Polish Airlines, atterraggio d'emergenza a Malpensa

Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa per un volo della Lot Polish Airlines

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa per il volo Maiorca-Varsavia della Lot Polish Airlines. L’allarme è scattato nella notte, quando il comandante dell’aereo ha accusato un malore, rendendo necessario l’atterraggio nello scalo italiano. Nessuna conseguenza per i passeggeri.

Notizia in aggiornamento

malore-comandante-volo-lot-polis-airlines-malpensa ANSA

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