Malore per Klaus Davi in hotel a Roma vicino alla Rai, doveva essere ospite di Agorà: come sta il giornalista

Malore per Klaus Davi in un hotel di Roma. Il giornalista e massmediologo è stato sottoposto a controlli dopo essersi sentito male in una struttura alberghiera nei pressi degli studi Rai di via Teulada, in cui era atteso come ospite in una puntata della trasmissione Agorà.

Il malore in un hotel di Roma

Davi stava soggiornando all’hotel Clodio proprio per la vicinanza con gli studi televisivi Rai, in vista della diretta mattutina del programma a cui avrebbe dovuto prendere parte, quando nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio ha avvertito un malore.

Un’indisposizione che ha costretto l’opinionista 61enne a saltare la trasmissione condotta su Rai 3 da Roberto Inciocchi e a sottoporsi controlli medici, facendo temere sulle sue condizioni di salute.

Come sta Klaus Davi

Da quanto emerso nei successivi accertamenti clinici, il malore avvertito dal giornalista sarebbe dovuto da “una condizione di forte affaticamento fisico“, secondo quanto comunicato dallo stesso Klaus Davi attraverso una nota diffusa alla stampa.

“Le condizioni sono buone, ma dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto”, secondo quanto riferito ad Adnkronos.

Il precedente ricovero

A maggio 2025 Klaus Davi aveva già fatto preoccupare per un altro forte malore subito mentre stava lavorando a un’inchiesta sull’omicidio di Antonio Bellocco, esponente del clan ‘ndranghetista di Rosarno ucciso a coltellate dal leader degli ultras dell’Inter Andrea Beretta, nell’ambito dell’indagine “Doppia curva” sui rapporti tra criminalità organizzata calabrese e tifoserie milanesi.

In quell’occasione, Davi era stato ricoverato per accertamenti all’ospedale di Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, dopo essere svenuto sul lungomare di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.

La condizioni di debilitazione accusata da Davi sarebbe legata ai mesi di lavoro incessante e di forte tensione, che, fa sapere, ha provocato “problemi di pressione molto forti”.

Soltanto alcuni giorni prima dell’ultimo episodio di malessere, infatti, il giornalista ha incalzato nella sua abitazione per alcune domande il boss Demetrio Latella, condannato all’ergastolo nel processo per l’omicidio e il sequestro di Cristina Mazzotti avvenuto in provincia di Como nel 1975.

Successivamente ha anche realizzato un’intervista a Giuseppe Calabrò, detto “Dutturicchiu”, anch’egli condannato all’ergastolo per il processo Mazzotti.