Malore per Laura Pausini durante il concerto di Quito in Ecuador, ferma la musica e si fa portare l'ossigeno

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Laura Pausini ha accusato un malore durante il suo concerto a Quito, in Ecuador, ed è dovuta ricorrere all’ossigeno. La cantante italiana è stata costretta a interrompere l’esibizione all’improvviso. Dopo aver respirato qualche minuto con la maschera collegata alla bombola di ossigeno, ha ripreso il concerto e lo ha portato a termine.

Laura Pausini ricorre all’ossigeno a Quito, in Ecuador

Quito, capitale dell’Ecuador, si trova a un’altezza di circa 2.850 metri sul livello del mare. Per chi non è abituato, è normale avere problemi di respirazione o mancamenti, soprattutto se si effettua uno sforzo fisico come quello di esibirsi in un concerto.

La pressione atmosferica più bassa e l’ossigeno più rarefatto possono provocare mancamenti e malori improvvisi, esattamente quello che è successo a Laura Pausini sul palco.

Malore durante il concerto, il video pubblicato da Laura Pausini

A pubblicare il video della richiesta di ossigeno è stata la stessa Laura Pausini, che ha postato l’episodio sul suo profilo TikTok. Il video mostra il momento in cui la cantante si ferma a causa del malore e viene accompagnata dietro le quinte.

Qui la sua assistente la aiuta a indossare la mascherina e Pausini chiede se si può parlare mentre la si indossa oppure se è meglio evitare. Come mostrano altri video pubblicati online, poco dopo la cantante si è ripresa ed è tornata sul palco di Quito per terminare il suo concerto.

L’episodio è accaduto lo scorso 24 aprile nella capitale dell’Ecuador, una delle tappe del tour “Io Canto World Tour 2026-2027”, che vede la cantante romagnola impegnata in Sud America. Pausini si è già esibita in Uruguay, Argentina, Cile, Perù e Colombia e il tour proseguirà nelle prossime settimane in Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Puerto Rico.

Malore per l’ossigeno, episodio simile nel 2024 in Messico

Come noto, Laura Pausini ha un grande seguito nei Paesi latino-americani.

Un episodio simile era accaduto nel 2024 durante un concerto a Città del Messico e anche in quel caso, come accaduto a Quito, la cantante aveva scherzato col pubblico sul corretto utilizzo della maschera suscitando le risate dei presenti.

Anche Città del Messico, infatti, si trova su un altopiano a 2.240 metri sul livello del mare e per chi compie uno sforzo fisico senza essere abituato a quelle condizioni è normale accusare dei mancamenti.