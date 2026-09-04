Malore per Lorenzo Musetti agli US Open "come Sinner a Parigi", cos'è successo al tennista andato ko

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un malore ha condizionato la partita di Lorenzo Musetti agli US Open, dove il numero 13 del seeding è stato eliminato al secondo turno dall’australiano Dane Sweeny. L’azzurro ha accusato forti giramenti di testa a metà del secondo set e ha chiesto un medical time out, senza però ritirarsi. Il tennista ha parlato di un probabile colpo di calore.

Il malore di Musetti nel match con Sweeny

Come riporta Il Fatto Quotidiano, il carrarino era partito bene e aveva vinto il primo set per 6-3, prima che il quadro cambiasse completamente.

Il malessere è comparso a metà del secondo parziale e lo ha costretto a chiamare il fisioterapista, con un trattamento che è proseguito negli spogliatoi quando era sotto 0-3 nel terzo.

Da quel momento l’azzurro non è più riuscito a spingere e ha ceduto 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 in 2 ore e 36 minuti.

Nonostante le difficoltà ha scelto di restare in campo fino all’ultimo punto, evitando il ritiro.

Cosa ha detto il tennista sul colpo di calore

Nel dopopartita il 24enne ha attribuito il problema soprattutto allo shock termico fra l’aria condizionata degli spazi interni e le temperature elevate all’esterno.

Secondo il suo racconto quest’anno i giocatori non hanno la possibilità di riscaldarsi fuori e di acclimatarsi prima di scendere in campo.

L’azzurro ha detto di immaginare una sorta di colpo di sole, precisando però di volere approfondire perché venti minuti dopo il match era presto per capire.

È stato lo stesso Musetti a richiamare il precedente di Jannik Sinner al Roland Garros, quando il compagno di nazionale accusò un malessere analogo.

Una stagione tormentata: il motivo

“Sono stufo di ritirarmi e di queste situazioni”, ha dichiarato il tennista, visibilmente provato, definendo il 2026 una specie di odissea.

L’anno era cominciato con il numero 5 del mondo accanto al suo nome, il best ranking raggiunto a gennaio.

Poi è arrivato il ritiro nei quarti degli Australian Open contro Novak Djokovic, quando era avanti di due set, per un problema alla gamba destra.

L’infortunio rimediato al Masters 1000 di Roma gli ha poi impedito di partecipare al Roland Garros e a Wimbledon.

L’eliminazione di New York rischia ora di costargli l’uscita dalla top 20 della classifica mondiale.