Maurizio Sarri assente all'allenamento della Lazio, allenatore ricoverato in una clinica per accertamenti

Il 66enne allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha avvertito un malore mentre dirigeva l’allenamento del mattino della squadra, ed è stato trasportato per accertamenti in una clinica privata, dov’è al momento ricoverato. Ancora da capire le cause del malore. L’episodio è avvenuto a pochi giorni di distanza dal ricovero del presidente della squadra, Claudio Lotito.

Nella mattinata di oggi – mercoledì 16 luglio 2025 – l’allenatore della squadra di calcio della Lazio, il 66enne Maurizio Sarri, è stato ricoverato dopo aver improvvisamente avvertito un malore.

L’episodio sarebbe avvenuto prima dell’inizio dell’allenamento del mattino, con l’allenatore che è stato immediatamente trasportato nella clinica privata Villa Mafalda per accertamenti.

ANSA Villa Mafalda, la clinica privata nella quale, in seguito a un malore improvviso, è stato ricoverato l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri

Insieme al tecnico della squadra è andato anche il Direttore Sportivo Fabiani, per sincerarsi delle sue condizioni di salute, che non sarebbero comunque gravi.

L’allenamento del pomeriggio

Come riportato da Sport Mediaset, l’allenatore toscano (ma nato a Napoli) si starebbe sottoponendo a tutti gli accertamenti necessari per capire cosa sia successo e per scongiurare eventuali peggioramenti di salute.

La Lazio ha parlato di controlli di routine, lasciando intendere che Maurizio Sarri potrebbe rientrare al centro sportivo già nelle prossime ore, così da dirigere l’allenamento del pomeriggio, fissato alle 18.

Nella nota, il club ha spiegato che il tecnico “ha svolto in mattinata una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al training center”.

Non è la prima volta che Sarri viene ricoverato. Stavolta però il malore è stato avvertito a pochi giorni di distanza da quella che ha colpito il presidente della squadra, Claudio Lotito, che è stato poi ricoverato al Policlinico Gemelli.

Il malore di Claudio Lotito

Nel pomeriggio di martedì 8 luglio difatti, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un malore avvertito mentre si trovava in Senato.

Dopo gli accertamenti di rito e l’ipotesi trapelata di una aritmia cardiaca, lo stesso presidente della Lazio ha negato il tutto parlando con LaPresse: “Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti“,

Claudio Lotito è stato poi dimesso due giorni dopo, e ha ringraziato il personale del nosocomio: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al personale medico e sanitario del Policlinico Universitario A. Gemelli per la professionalità, la dedizione e l’attenzione con cui sono stato seguito nel corso dei due giorni di accertamenti cui mi sono sottoposto”.