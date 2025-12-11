Malore per Riccardo Chailly, direttore d'orchestra della Scala in ospedale e opera sospesa: le sue condizioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Malore per il direttore d’orchestra della Scala di Milano, Riccardo Chailly, durante l’opera. La replica di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk di Dmitrij Shostakovic è stata interrotta dopo che il maestro si è sentito male. Chailly è stato portato in ospedale e il pubblico è dovuto tornare a casa.

Opera interrotta alla Scala

L’opera che aveva aperto la stagione lirica della Scala, con 11 minuti di applausi alla prima rappresentazione, è stata sospesa alla fine del secondo intervallo.

Il pubblico ha atteso per circa 40 minuti, prima dell’annuncio dell’interruzione definitiva dello spettacolo comunicata da parte del direttore artistico del Teatro, Paolo Gavazzeni, per “rispetto del maestro” e “vista la complessità della partitura”.

Il malore per Riccardo Chailly

Secondo quanto riportato da Ansa, Chailly ha mostrato agli orchestrali segni di “stanchezza” già al primo intervallo di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk, durato una decina di minuti più del previsto, durante il quale sarebbe girata la voce che non si sentisse bene.

Il direttore d’orchestra ha comunque cercato di resistere per altri 50 minuti, prima di essere accompagnato sofferente dietro le quinte. La guardia medica presente nel teatro è intervenuta e lo ha visitato in camerino, consigliandogli il ricovero.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato Chailly al Centro Cardiologico Monzino di Milano.

I problemi di salute

Il 72enne direttore d’orchestra convive con problemi cardiaci che da tempo è costretto a tenere sotto controllo.

Per motivi di salute, a febbraio non aveva partecipato alla tournée della Filarmonica della Scala, sostituito da Lorenzo Viotti. Nel 2023 aveva dovuto rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna a causa di una operazione dopo un malore.

Come ricordato da Repubblica, in seguito ad alcuni problemi cardiaci, già nel 2008 Riccardo Chailly era stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano ed era stato sottoposto a tre settimane di trattamenti cardiologici.