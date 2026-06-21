Malore per Rod Stewart che rischia di svenire durante un concerto, la star soccorsa con la maschera d'ossigeno

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Rod Stewart ha avuto un malore e ha rischiato di svenire durante un concerto a West Valley City, città dello Utah a circa 1400 metri di quota. La rockstar 81enne è stata soccorsa sul palco con la maschera d’ossigeno. Il cantante ha fermato l’esibizione in evidente stato di difficoltà, stava cantando Young Turks, una delle hit più celebri del suo repertorio.

Il malore di Rod Stewart durante il concerto

Rod Stewart è salito sul palco in condizioni giù precarie. Durante l’esibizione si è più volte appoggiato agli strumenti e alle strutture del palco.

Durante l’esecuzione di Young Turks, il cantante ha avvisato due persone del suo staff, che da dietro le quinte si sono precipitate in scena con una bombola d’ossigeno.

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“Ho rischiato di svenire“, ha spiegato subito Stewart, ricevendo un lungo applauso di supporto.

“Lo spettacolo deve continuare, vi dispiace se mi siedo?”, ha poi aggiunto la star britannica che ha infine terminato l’esibizione proprio su una sedia.

Cosa è successo a Rod Stewart

Il malore non è passato inosservato perché arriva dopo una serie di show cancellati per problemi di salute.

È possibile che a debilitare l’artista possa essere stata l’altitudine di West Valley City, che si trova a circa 1400 metri sul livello del mare. Un malore simile lo ha avuto anche Laura Pausini, ad aprile 2026, durante un concerto a Quito, in Ecuador, che si trova a quasi 3.ooo metri d’altezza.

Negli ultimi mesi, il programma del cantante ha subito diverse variazioni, tra annullamenti e slittamenti: dai concerti ri-schedulati a Las Vegas per colpa di “una sinusite”, a quelli cancellati in California.

Ha generato polemica l’episodio a San Diego il 12 giugno quando aveva annullato l’esibizione poco prima dell’inizio, per poi apparire 24 ore dopo allo stadio di Boston, per il match dei Mondiali tra Scozia e Haiti.

Chi è Rod Stewart

Rod Stewart è un cantautore britannico noto per la sua voce rauca e graffiante. È considerato uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi, avendo venduto complessivamente più di 120 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nato il 10 gennaio 1045 in Inghilterra, è soprannominato Rod the mod (“Rod il ribelle”).

Stewart è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994 e nella UK Music Hall of Fame nel 2006. Inoltre, dal 2005 il suo nome è scritto sulla Hollywood Walk of Fame.

Nel 2007 è stato nominato CBE (Commendatore dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico) a Buckingham Palace per i meriti e il contributo dato alla musica, mentre nel 2016 è stato insignito del titolo di Sir dalla regina Elisabetta II.

A 81 anni, il cantautore ha ancora tutte le energie per continuare a esibirsi. In una recente intervista ha detto di sentirsi “in forma, ho una folta chioma e riesco a correre i 100 metri in 18 secondi“.

Il suo One Last Time Tour, che lo porterà in Italia il 2 luglio a Bassano del Grappa, ha spiegati che è “l’ultimo tour mondiale, ma non ho alcuna intenzione di ritirarmi”.