Malore per Tony Proietto amico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri: "Stress, ho la coscienza pulita"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“È stata una brutta botta, questa perdita”, lo dice Tony Proietto, indagato per la morte di Noemi Impellizzeri, dopo il malore che lo ha portato al ricovero presso l’ospedale di Giarre. Alle telecamere di Vita in Diretta, l’uomo, si dice addolorato perché “anziché piangere questa perdita mi sento tutte queste calunnie addosso”. Agli inquirenti, infatti, la sua versione sul dramma di Riposto (Catania) non ha convinto.

Tony Proietto rompe il silenzio dopo il malore

Martedì 8 settembre le telecamere di Vita in Diretta hanno raggiunto Tony Proietto a Giarre (Catania). L’uomo, indagato per la morte di Noemi Impellizzeri, è reduce dal ricovero in ospedale.

All’inviata, Proietto dice che sta meglio ma che “è stata una brutta botta, questa perdita”, ma al dolore per la morte della 34enne si aggiungono anche le indagini a suo carico.

“Anziché piangere questa perdita mi sento tutte queste calunnie addosso”, sottolinea l’uomo, con gli occhi nascosti da un paio di occhiali da sole e la voce ancora provata.

Non ha sospetti, Tony, su chi potrebbe aver fatto del male a Noemi: “Lei non si faceva fare del male da nessuno”, dice, e aggiunge: “Se sapevo che qualcuno voleva farle del male sarei stato il primo ad andarla a prendere”.

Il malore dell’indagato

Come anticipato, Tony Proietto il 7 settembre si è presentato spontaneamente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giarre lamentando un malessere improvviso, che l’indagato ha indicato come conseguenza dello stress dovuto alla pressione mediatica sul caso e sulla sua persona, che gli ha provocato uno stress psicologico.

Sin dall’inizio della vicenda, il manovale di Giarre si dichiara estraneo ai fatti e ribadisce di aver sempre voluto bene alla donna. “Passava qua giornate intere”, dice all’inviata di Vita in Diretta. “Ho la coscienza pulita“, aggiunge.

La morte di Noemi Impellizzeri

L’inviata, quindi, lo incalza sul motivo per cui non sia andato a soccorrerla nella notte di venerdì 21 agosto, quando la ragazza gli avrebbe mostrato una corda che intendeva usare per impiccarsi durante una videochiamata. “Non ci credevo, come non ci credono nemmeno loro“, ovvero i familiari.

Proietto, infatti, si è presentato a casa di Noemi Impellizzeri solo alle 2 del mattino di domenica 23 agosto, e ha raccontato che all’interno vi avrebbe trovato la 34enne impiccata, ma di non aver visto né sentito principi di incendio.