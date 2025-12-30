Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino americano di 48 anni all’aeroporto di Malpensa per traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo, proveniente dalla Repubblica Dominicana, era destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso da INTERPOL su richiesta delle autorità statunitensi, per scontare una pena di 15 anni di reclusione per reati connessi al traffico di droga. L’arresto è avvenuto nella mattinata del 21 dicembre 2025, a seguito di controlli approfonditi svolti dalla Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 21 dicembre 2025 presso l’aeroporto di Malpensa. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un cittadino americano di 48 anni appena giunto da un volo proveniente dalla Repubblica Dominicana. L’uomo risultava già ricercato a livello internazionale, in quanto destinatario di un mandato di cattura emesso da INTERPOL su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, per una condanna a 15 anni di reclusione legata a traffico di droga.

Controlli approfonditi all’arrivo in aeroporto

Al suo arrivo presso lo scalo, il passeggero è stato sottoposto a controlli di frontiera particolarmente accurati. Gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea hanno proceduto con verifiche documentali approfondite, accompagnando l’uomo negli uffici della Polizia per accertare la sua identità e la validità del provvedimento restrittivo a suo carico. Una volta confermata la corrispondenza con il mandato di cattura internazionale, il cittadino americano è stato trattenuto in attesa di essere trasferito in carcere, a disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, competente per l’attivazione delle procedure di estradizione.

Il ritrovamento della droga nei bagagli

Considerati i reati specifici di cui l’uomo si era reso responsabile negli Stati Uniti e la provenienza da un paese considerato a rischio, gli agenti hanno deciso di sottoporre a controlli minuziosi anche i bagagli del passeggero. Con il supporto della Guardia di Finanza, sono stati esaminati due trolley appartenenti all’uomo. All’interno di alcune intercapedini ricavate nei bagagli, sono stati scoperti svariati chili di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Il quantitativo esatto della droga è ancora in fase di accertamento, a causa delle sofisticate modalità di occultamento utilizzate.

Arresto in flagranza e trasferimento in carcere

Per il ritrovamento della cocaina nei bagagli, il cittadino americano è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. L’arresto si aggiunge al già esistente mandato di cattura internazionale, rafforzando la posizione delle autorità italiane nell’attivazione delle procedure di estradizione verso gli Stati Uniti.

Le indagini e la collaborazione internazionale

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Malpensa rappresenta un esempio di efficace collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine. Il mandato di cattura internazionale emesso da INTERPOL su richiesta delle autorità statunitensi ha permesso di individuare e fermare un soggetto già condannato per traffico di droga. La sinergia tra Polizia di Frontiera e Guardia di Finanza ha inoltre consentito di scoprire un nuovo tentativo di traffico di sostanze stupefacenti attraverso l’occultamento della droga nei bagagli.

Il ruolo della Procura Generale e le prossime fasi

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano è ora chiamata a gestire le procedure di estradizione relative al mandato di cattura internazionale. Nel frattempo, proseguono le indagini per determinare l’esatto quantitativo di cocaina trasportato e per ricostruire eventuali collegamenti con organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di stupefacenti.

IPA