All’aeroporto di Malpensa, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 8 esemplari di corallo e hanno inflitto una sanzione amministrativa di 5.000 euro a una coppia di italiani, proveniente dalle Mauritius. I due turisti sono stati fermati mentre tentavano di introdurre in Italia una colonia di coralli protetti, privi delle necessarie certificazioni.

Operazione congiunta delle autorità doganali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di controllo e contrasto ai traffici illeciti presso lo scalo aeroportuale di Malpensa. I Finanzieri del Gruppo Malpensa, insieme al personale dell’Ufficio locale UADM Lombardia 3, hanno individuato una coppia di turisti italiani durante i controlli doganali, grazie anche a specifiche analisi di rischio mirate a intercettare il traffico illegale di specie protette.

Il sequestro dei coralli protetti

Durante l’ispezione dei bagagli dei passeggeri, provenienti dalle Mauritius, gli agenti hanno scoperto una colonia composta da 8 esemplari di corallo appartenenti all’ordine della “scleractinia”. Questa specie è tutelata dalla Convenzione internazionale di Washington (CITES), che regola il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. I coralli erano stati occultati con l’intento di eludere i controlli e introdurli illegalmente nel territorio italiano.

Analisi e accertamenti sui reperti

Gli operatori hanno proceduto con l’accertamento merceologico per definire l’ordine tassonomico dei coralli sequestrati. Durante l’esame, è emerso che alcuni esemplari presentavano caratteristiche particolari, come odore e colorazione, che lasciavano supporre una recentissima estirpazione dalla barriera corallina. Questa pratica, se non contrastata, contribuisce all’impoverimento dell’ecosistema naturale e mette a rischio la sopravvivenza delle specie coinvolte.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

I coralli, privi dei certificati di origine e delle licenze richieste dalla normativa internazionale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Alla coppia di turisti italiani è stata inflitta una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure previste per la tutela delle specie protette e per scoraggiare il traffico illecito di flora e fauna selvatiche.

