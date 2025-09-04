Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sedici confezioni di profumo recuperate è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Malpensa, dove un cittadino olandese di origini senegalesi è stato sorpreso in flagranza di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale dell’aeroporto. L’uomo è stato fermato nella mattinata di ieri, dopo essere stato notato dal personale del Duty Free per il suo comportamento sospetto. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il personale del negozio e la Sala Operativa della Polizia di Frontiera Aerea, che ha visionato le immagini della videosorveglianza e ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il personale del Duty Free di Malpensa ha contattato la Sala Operativa della Polizia di Frontiera Aerea. Gli addetti avevano notato un passeggero che si aggirava tra gli scaffali con atteggiamento sospetto, attirando l’attenzione per i suoi movimenti insoliti. Gli operatori della Sala Operativa hanno immediatamente visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, sia dello scalo che dell’esercizio commerciale, riuscendo così a individuare il soggetto segnalato.

L’identificazione e il fermo

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dal personale del negozio e alle immagini raccolte, gli agenti sono riusciti a localizzare l’uomo mentre si trovava ancora all’interno dell’attività commerciale. Il sospetto è stato fermato e sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nel bagaglio a mano del passeggero sedici confezioni di profumo di marca, che erano state accuratamente riposte dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio.

La refurtiva e il valore del bottino

L’operazione ha permesso di recuperare la merce sottratta, per un valore complessivo di 2540 euro. I poliziotti hanno provveduto a restituire i profumi al responsabile del negozio, chiudendo così il cerchio su un tentativo di furto che avrebbe potuto causare un danno economico significativo all’esercizio commerciale. L’uomo, colto in flagranza, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e accompagnato negli uffici della Polizia di Frontiera per le procedure di rito.

Il profilo dell’arrestato

L’individuo fermato è un cittadino olandese di cinquantasette anni, di origini senegalesi. Sebbene in Italia non risultino precedenti a suo carico, dagli accertamenti è emerso che era già stato sottoposto a controlli per reati analoghi commessi in altri aeroporti europei. Al momento del furto, l’uomo era in possesso di una regolare carta di imbarco per un volo in partenza dal Terminal 1 delle ore 8.35 con destinazione Bruxelles. Questo titolo di viaggio gli aveva consentito di accedere all’area sterile dell’aeroporto e di entrare liberamente nei negozi Duty Free.

La dinamica del furto

L’azione del ladro è stata caratterizzata da una certa destrezza: dopo aver selezionato sedici confezioni di profumo di marca, le ha riposte ordinatamente nel proprio bagaglio a mano, provvedendo a rimuovere i sistemi antitaccheggio per evitare di essere scoperto al momento dell’uscita. Tuttavia, la prontezza del personale e la sinergia con la Polizia di Stato hanno permesso di sventare il furto prima che il malvivente potesse lasciare il negozio e l’area aeroportuale.

L’udienza e la condanna

Il cittadino olandese è stato sottoposto a giudizio per direttissima presso il Tribunale di Busto Arsizio. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la condanna a un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa e immediata liberazione dell’imputato. La decisione è stata presa in considerazione della mancanza di precedenti in Italia e della collaborazione fornita durante le fasi dell’arresto.

Precedenti e modus operandi

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine in altri scali europei per episodi simili di furto nei Duty Free. Il modus operandi, basato sull’utilizzo di una regolare carta di imbarco per accedere alle aree riservate e sulla rimozione dei sistemi di sicurezza, lascia intendere una certa esperienza nel settore. Tuttavia, la tempestività della segnalazione e l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato di Malpensa hanno impedito che il colpo andasse a segno.

IPA