Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due teschi di coccodrillo siamese sono stati sequestrati all’aeroporto di Malpensa nell’ambito di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come “regalo coccodrillo siamese”, è stata intercettata e sottoposta a controllo doganale. L’importatore è stato denunciato per violazione delle norme sul commercio internazionale di specie protette, in base alla Convenzione di Washington e al Regolamento CE n. 338/97.

Il sequestro dei teschi di coccodrillo siamese

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività di controllo è stata condotta dai militari della Sezione Operativa C.I.T.E.S. del Gruppo Malpensa insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’azione si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto al commercio illegale di flora e fauna selvatica, con particolare attenzione alle specie in via di estinzione.

Durante le attività di controllo doganale, è stata individuata una spedizione proveniente dalla Cambogia, il cui contenuto era stato dichiarato come “regalo coccodrillo siamese”. L’ispezione del pacco ha permesso di rinvenire 2 teschi di coccodrillo appartenenti alla specie “crocodylus siamensis”. Sebbene la merce fosse accompagnata dalla licenza di esportazione rilasciata dalle Autorità cambogiane, è emerso che mancava la documentazione italiana necessaria per autorizzare l’importazione secondo le norme della Convenzione di Washington e il Regolamento CE n. 338/97.

Contestazione della violazione e sequestro della merce

Alla luce delle irregolarità riscontrate, le autorità hanno proceduto all’accertamento e alla contestazione della prevista violazione di carattere penale nei confronti dell’importatore. Contestualmente, i 2 teschi di coccodrillo sono stati sequestrati per la successiva confisca, come previsto dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela della biodiversità e di salvaguardia delle specie minacciate di estinzione.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione delle misure di coordinamento delle attività di controllo negli spazi doganali previste dall’art. 8 del Protocollo d’intesa siglato tra le due Amministrazioni nel 2023 e rinnovato il 28 maggio 2025. L’attività si svolge nell’ambito delle disposizioni della Convenzione di Washington e del Regolamento CE n. 338/97, che regolano il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

IPA