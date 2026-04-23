Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il nome non si cambia: Tar gela i Comuni che avevano fatto ricorso

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Il Tar della Lombardia ha confermato l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, respingendo i ricorsi di alcuni comuni per mancanza di legittimazione. Fra le motivazioni, il fatto che l’intitolazione è da considerarsi un “atto simbolico” che non produce effetti lesivi sui territori. Soddisfazione dal centrodestra per la decisione dei giudici e critiche dalle amministrazioni locali.

La decisione sull’aeroporto di Malpensa

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha confermato la legittimità dell’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, respingendo i ricorsi avanzati dal Comune di Milano e da alcuni comuni limitrofi della provincia di Varese: Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate.

La decisione si inserisce in un contesto istituzionale più ampio, chiarendo definitivamente i limiti di intervento degli enti locali su infrastrutture strategiche di competenza statale.

ANSA

Le motivazioni del Tar

Secondo i giudici amministrativi, gli aeroporti rientrano nel demanio dello Stato e svolgono funzioni di rilievo nazionale e internazionale, come la gestione del traffico passeggeri e merci.

Questa natura giuridica esclude che i Comuni possano vantare un interesse diretto e qualificato sufficiente per contestare decisioni come l’intitolazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio per difetto di legittimazione attiva.

Un altro punto centrale della sentenza riguarda la natura dell’intitolazione stessa. Il Tar l’ha definita un atto prevalentemente simbolico e onorifico, privo di effetti concreti e immediatamente lesivi sui territori coinvolti.

I giudici hanno inoltre precisato che non si tratta di un atto politico sottratto al controllo della magistratura amministrativa, bensì di un atto amministrativo, teoricamente impugnabile ma, in questo caso, pienamente conforme alla legge.

L’intitolazione discussa a Silvio Berlusconi

L’iter che ha portato alla decisione risale ai mesi successivi alla morte di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023. In quel periodo, il Consiglio Regionale della Lombardia aveva approvato un ordine del giorno per proporre l’intitolazione dello scalo lombardo all’ex premier.

Sul piano politico, la sentenza ha suscitato reazioni contrastanti. Alcune amministrazioni locali e rappresentanti dell’opposizione avevano contestato l’opportunità della scelta, ritenendo che una decisione di questo tipo dovesse coinvolgere maggiormente i territori interessati.

Esponenti del centrodestra, come il consigliere regionale Marco Bestetti, hanno invece espresso soddisfazione per una decisione che, a suo avviso, conferma la correttezza dell’intero procedimento amministrativo. “Spiace che il Tribunale abbia dovuto perdere tempo e risorse pubbliche su ricorsi così ridicoli” ha commentato.

“È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese” ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini. “Berlusconi è un grande italiano”.