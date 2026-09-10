Malpensa, principio d’incendio su un aereo Easyjet: evacuazione per 146 passeggeri, 2 feriti lievi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Allarme a Malpensa su un volo Easyjet diretto a Praga con 146 passeggeri a bordo, già in rullaggio verso la pista, a causa di un incendio che ha interessato l’aereo. L’interno è stato improvvisamente invaso dal fumo, scaturito probabilmente dal corto circuito di una power bank in un bagaglio a mano. Il comandante ha dichiarato “mayday” e fatto aprire gli scivoli d’emergenza, con due persone lievemente contuse nella discesa.

Malpensa, paura sull’aereo Easyjet

L’episodio è accaduto giovedì 10 settembre all’aeroporto di Malpensa, dove un principio d’incendio a bordo di un Airbus A320 di Easyjet ha costretto il comandante a interrompere le operazioni di decollo e a dichiarare l’emergenza.

Il volo U23905, diretto a Praga con 146 passeggeri a bordo, aveva lasciato il piazzale del Terminal 2 alle 17:24 e si trovava in fase di rullaggio lungo il raccordo Charlie, nei pressi della stazione dei vigili del fuoco aeroportuali, quando poco dopo le 17:30 la cabina è stata invasa dal fumo.

ANSA

Incendio, evacuazione dei passeggeri

Il pilota ha lanciato immediatamente il “mayday” alla torre di controllo, facendo scattare le procedure previste in questi casi: apertura degli scivoli gonfiabili laterali ed evacuazione rapida di tutti i passeggeri e dell’equipaggio, riportati poi nell’area partenze dello scalo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del principio d’incendio sarebbe da attribuire al surriscaldamento e al conseguente corto circuito di una power bank contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero.

A intervenire per domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento presente sulla pista del Terminal 2, che hanno raggiunto rapidamente il velivolo fermo sul raccordo di rullaggio.

Le conseguenze

Durante la discesa attraverso gli scivoli d’emergenza due persone hanno riportato lievi contusioni e sono state prese in carico dal personale sanitario dell’Areu. Altri passeggeri, pur in evidente stato di agitazione, hanno rifiutato le cure proposte sul posto. Non si registrano invece feriti gravi tra i 146 occupanti del velivolo.

L’emergenza ha inevitabilmente avuto ripercussioni sull’intero scalo. L’aeroporto è rimasto bloccato per circa un’ora, con tutte le partenze dal Terminal 2 sospese e lo stop ad atterraggi e decolli fino alla dichiarazione di fine emergenza, arrivata intorno alle 18:30.

La conseguenza più immediata è stata l’accumulo di ritardi su gran parte dei voli in programma nel resto della giornata, con inevitabili disagi per i passeggeri in transito da Malpensa.

Un episodio simile ad agosto

Poco meno di un mese prima, il 16 agosto, un altro episodio simile aveva interessato l’aeroporto di Malpensa, con il rogo però originatosi su un carrellino adibito al trasporto dei bagagli. Il mezzo, di proprietà della società di handling Aviapartner, aveva da poco completato le operazioni di scarico dei bagagli dai passeggeri giunti da Londra a bordo di un volo British Airways.

L’incidente aveva prodotto un denso fumo nero nel piazzale, con le fiamme che erano state domate tempestivamente grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco.

Sebbene nelle prime fasi si ipotizzasse che l’innesco, come nel caso odierno, fosse dovuto alle batterie al litio di un dispositivo elettronico contenuto in una valigia, le verifiche delle autorità avevano poi accertato che l’incendio era stato causato da un corto circuito del mezzo meccanico.