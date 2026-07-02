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Tre operatori aeroportuali fermati e oltre 300.000 euro di beni sequestrati presso l’aeroporto di Malpensa. Gli indagati sono accusati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti nell’area di smistamento bagagli dello scalo, con particolare attenzione ai passeggeri diretti nel sud-est asiatico.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dagli agenti della Polizia di Frontiera aerea, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Gli investigatori hanno ricostruito circa 50 episodi di furto, riuscendo a sequestrare 370 beni di lusso, tra cui borse e abiti di marche prestigiose, sottratti dai bagagli stivati di ignari passeggeri in partenza dal Terminal 1 di Malpensa.

Il modus operandi dei dipendenti infedeli

I tre dipendenti, assunti presso una ditta incaricata della manutenzione dell’impianto di trasporto bagagli, selezionavano con cura le valigie da colpire all’interno dell’area di smistamento. Approfittando della loro posizione, ispezionavano i bagagli in zone appartate, lontano da occhi indiscreti, per impossessarsi degli oggetti di valore contenuti al loro interno. Questa attività è stata portata avanti in modo sistematico, sfruttando la conoscenza degli spazi e delle procedure aeroportuali.

Le difficoltà investigative e il profilo delle vittime

L’indagine si è rivelata particolarmente complessa a causa della natura internazionale dei passeggeri coinvolti. Molti dei derubati, cittadini stranieri residenti all’estero, si accorgevano del furto solo una volta giunti a destinazione. Spesso, invece di presentare formale denuncia presso le Autorità Consolari italiane, si limitavano a segnalare l’accaduto alle compagnie aeree. Questo comportamento ha reso più difficile per gli investigatori raccogliere prove e testimonianze dirette. I passeggeri maggiormente colpiti risultano essere quelli diretti verso il sud-est asiatico.

La struttura dell’associazione e la gestione della refurtiva

Nel corso delle indagini è emerso che i tre operatori avevano costituito una vera e propria associazione a delinquere. I beni sottratti venivano considerati come un “patrimonio sociale”, indipendentemente da chi avesse materialmente commesso il singolo furto. La merce rubata veniva poi ceduta a un soggetto terzo, spesso attraverso piattaforme di vendita online, e il ricavato veniva suddiviso in parti uguali tra i membri del gruppo.

Il sequestro e le conseguenze dell’operazione

Grazie all’attività investigativa, la Polizia di Stato ha potuto sequestrare 370 beni di lusso per un valore complessivo di oltre 300.000 euro. L’operazione ha permesso di interrompere una serie di furti che, secondo le ricostruzioni, avevano già coinvolto circa 50 episodi. Il fermo dei tre operatori aeroportuali rappresenta un importante risultato nella lotta ai reati predatori all’interno degli aeroporti italiani.

IPA