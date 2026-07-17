Maltempo a Brescia tra grandine e vento forte, gru crollata a Gardone Riviera: tetti divelti e alberi caduti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una notte di forte maltempo ha interessato gran parte della provincia di Brescia. Intensi temporali, forti raffiche di vento e anche grandinate in alcune zone hanno provocato danni in tutta la zona, tra locali allagamenti, alberi caduti e coperture divelte dai tetti. Tra le più colpite l’area del Garda: a Gardone Riviera è crollata una gru da cantiere, danneggiando alcuni edifici e bloccando la strada.

Maltempo a Brescia, temporali, grandine e vento forte

Fin dalle prime ore del mattino di venerdì 17 luglio la provincia di Brescia è stata colpita da una forte ondata di maltempo, tra pioggia battente, forti raffiche di vento e grandinate, anche con chicchi di notevoli dimensioni.

Diversi i danni registrati in tutto il territorio, in particolare in Valcamonica, Valtrompia, Valsabbia e nell’area del Garda. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.

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L’intensa pioggia ha causato alcuni locali allagamenti, ma i danni principali sono stati provocati dalle forti raffiche di vento.

Danni da maltempo, tetti divelti e alberi caduti

Decine gli alberi caduti su strade e auto parcheggiate, in particolare nell’arco prealpino e pedemontano.

Alberi e grossi rami abbattuti dal vento sono stati segnalati a Bovezzo, Concesio, Coccaglio, Toscolano Maderno, Villanuova sul Clisi e Palazzolo sull’Oglio.

Il vento ha provocato anche danni a tetti e coperture degli edifici: a Lumezzane sono volate vie le lamiere di un tetto, che sono andate a colpire gli edifici limitrofi. A Villanuova sul Clisi crollata una tettoia.

A Darfo Boario Terme si è abbattuta una forte grandinata, anche con chicchi grandi come palline da golf.

Crolla gru a Gardone Riviera

A Gardone Riviera il forte vento ha fatto crollare una gru per lavori edili.

Il crollo ha danneggiato i tetti di alcuni edifici e causato il temporaneo blocco della circolazione stradale.

L’avviso del sindaco

Il sindaco di Gardone Riviera su Facebook ha invitato i cittadini a non utilizzare l’automobile e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

“Evitare di mettersi in viaggio consente di ridurre i rischi per la propria sicurezza e di agevolare gli interventi dei mezzi di soccorso e delle autorità”, scrive il primo cittadino.

“Si raccomanda di prestare particolare attenzione, mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte al vento e seguire gli aggiornamenti, attenendosi alle indicazioni fornite dagli enti competenti”.