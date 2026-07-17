Maltempo a Brescia tra grandine e vento forte, gru crollata a Gardone Riviera: tetti divelti e alberi caduti
Maltempo in provincia di Brescia, diversi danni provocati dal forte vento: a Gardone Riviera è crollata una gru
Una notte di forte maltempo ha interessato gran parte della provincia di Brescia. Intensi temporali, forti raffiche di vento e anche grandinate in alcune zone hanno provocato danni in tutta la zona, tra locali allagamenti, alberi caduti e coperture divelte dai tetti. Tra le più colpite l’area del Garda: a Gardone Riviera è crollata una gru da cantiere, danneggiando alcuni edifici e bloccando la strada.
- Maltempo a Brescia, temporali, grandine e vento forte
- Danni da maltempo, tetti divelti e alberi caduti
- Crolla gru a Gardone Riviera
- L'avviso del sindaco
Maltempo a Brescia, temporali, grandine e vento forte
Fin dalle prime ore del mattino di venerdì 17 luglio la provincia di Brescia è stata colpita da una forte ondata di maltempo, tra pioggia battente, forti raffiche di vento e grandinate, anche con chicchi di notevoli dimensioni.
Diversi i danni registrati in tutto il territorio, in particolare in Valcamonica, Valtrompia, Valsabbia e nell’area del Garda. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.
L’intensa pioggia ha causato alcuni locali allagamenti, ma i danni principali sono stati provocati dalle forti raffiche di vento.
Danni da maltempo, tetti divelti e alberi caduti
Decine gli alberi caduti su strade e auto parcheggiate, in particolare nell’arco prealpino e pedemontano.
Alberi e grossi rami abbattuti dal vento sono stati segnalati a Bovezzo, Concesio, Coccaglio, Toscolano Maderno, Villanuova sul Clisi e Palazzolo sull’Oglio.
Il vento ha provocato anche danni a tetti e coperture degli edifici: a Lumezzane sono volate vie le lamiere di un tetto, che sono andate a colpire gli edifici limitrofi. A Villanuova sul Clisi crollata una tettoia.
A Darfo Boario Terme si è abbattuta una forte grandinata, anche con chicchi grandi come palline da golf.
Crolla gru a Gardone Riviera
A Gardone Riviera il forte vento ha fatto crollare una gru per lavori edili.
Il crollo ha danneggiato i tetti di alcuni edifici e causato il temporaneo blocco della circolazione stradale.
L’avviso del sindaco
Il sindaco di Gardone Riviera su Facebook ha invitato i cittadini a non utilizzare l’automobile e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.
“Evitare di mettersi in viaggio consente di ridurre i rischi per la propria sicurezza e di agevolare gli interventi dei mezzi di soccorso e delle autorità”, scrive il primo cittadino.